تکذیب هرگونه حمله به فارس؛
انفجار معدنی عامل شنیده شدن صدا در شیراز بود
صدای انفجارهایی که ظهر امروز در برخی نقاط شهر شیراز شنیده شد، ناشی از اجرای عملیات انفجار کنترلشده در معدن کارخانه سیمان شیراز بوده و هیچ ارتباطی با حوادث یا مسائل امنیتی نداشته است.
به گزارش ایلنا، پیگیریهای انجامشده نشان میدهد این انفجارها در چارچوب فعالیتهای جاری معدنی و به منظور برداشت سنگ در محدوده معدن کارخانه سیمان شیراز انجام شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده، عملیات مذکور با هماهنگی دستگاههای مرتبط و با رعایت کامل الزامات و ملاحظات ایمنی اجرا شده و از پیش در برنامه فعالیتهای این مجموعه قرار داشته است.
بررسیها همچنین حاکی است صدای انفجارهای شنیدهشده در سطح شهر، صرفاً ناشی از این عملیات معدنی بوده و هیچگونه ارتباطی با حادثه، رخداد غیرمترقبه یا موضوع امنیتی نداشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اعلام اینکه هیچگونه حمله نظامی یا امنیتی به این استان و شهر شیراز رخ نداده، شایعات منتشرشده در این باره را بهکلی تکذیب کرد و گفت: صدای شنیدهشده ناشی از انفجار کنترلشده در پروژههای معدنی بوده است.
سید احمد احمدیزاده با اشاره به موج شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حادثه امنیتی در شیراز، اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، هیچ گونه حمله ای به استان فارس و شهر شیراز نداشتیم و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه کاملا کذب است.
وی با تاکید بر آرامش کامل در سطح استان، افزود: صدایی که برخی شهروندان در نقاط مختلف شیراز شنیدهاند، مربوط به عملیات انفجار کنترلشده در یکی از پروژههای معدنی فعال در حومه شهر بوده که کاملا برنامهریزیشده و تحت نظارت انجام گرفته است.
معاون استاندار فارس از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر هرگونه شایعه در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.