انفجار معدنی عامل شنیده شدن صدا در شیراز بود

به گزارش ایلنا، پیگیری‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این انفجارها در چارچوب فعالیت‌های جاری معدنی و به منظور برداشت سنگ در محدوده معدن کارخانه سیمان شیراز انجام شده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، عملیات مذکور با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و با رعایت کامل الزامات و ملاحظات ایمنی اجرا شده و از پیش در برنامه فعالیت‌های این مجموعه قرار داشته است.

بررسی‌ها همچنین حاکی است صدای انفجارهای شنیده‌شده در سطح شهر، صرفاً ناشی از این عملیات معدنی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با حادثه، رخداد غیرمترقبه یا موضوع امنیتی نداشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اعلام اینکه هیچگونه حمله نظامی یا امنیتی به این استان و شهر شیراز رخ نداده، شایعات منتشرشده در این باره را به‌کلی تکذیب کرد و گفت: صدای شنیده‌شده ناشی از انفجار کنترل‌شده در پروژه‌های معدنی بوده است.

سید احمد احمدی‌زاده با اشاره به موج شایعات در فضای مجازی درباره وقوع حادثه امنیتی در شیراز، اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، هیچ گونه حمله ای به استان فارس و شهر شیراز نداشتیم و تمام اخبار منتشرشده در این زمینه کاملا کذب است.

وی با تاکید بر آرامش کامل در سطح استان، افزود: صدایی که برخی شهروندان در نقاط مختلف شیراز شنیده‌اند، مربوط به عملیات انفجار کنترل‌شده در یکی از پروژه‌های معدنی فعال در حومه شهر بوده که کاملا برنامه‌ریزی‌شده و تحت نظارت انجام گرفته است.

معاون استاندار فارس از شهروندان خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از بازنشر هرگونه شایعه در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.