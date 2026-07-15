ارزیابی افراد باید بر اساس تعهد، روحیه خدمتگزاری و میزان پایبندی به منافع کشور مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شهاب جلیلوند روز چهارشنبه بیست و چهارم تیر ماه در گردهمایی گزینش‌گران استان لرستان با تاکید بر ضرورت پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در فرآیند گزینش، اظهار کرد: جذب حداکثری و دفع حداقلی راهبرد اصلی گزینش است چراکه ارزیابی افراد باید بر اساس عدالت، انصاف و حال فعلی آنان انجام شود.

وی با اشاره به حساسیت جایگاه گزینش در نظام اداری کشور افزود: فعالیت در این نهاد، یک کار قضایی یا شبه‌قضایی است و اگر در این مسیر از عدالت فاصله بگیریم، هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه تضییع خواهد شد.

دبیر هیات عالی گزینش کشور گفت: همان‌گونه که ورود یک فرد فاقد صلاحیت به بدنه مدیریتی و اجرایی کشور می‌تواند سال‌ها به مردم و نظام اداری آسیب وارد کند، رد صلاحیت ناعادلانه افراد نیز پیامدهای سنگینی برای زندگی آنان و جامعه خواهد داشت.

دبیر هیات عالی گزینش کشور با بیان اینکه تصمیم‌های گزینشی بر لبه تیغ اتخاذ می‌شود، گفت: اگر فرد ناشایستی بر جان، مال و حقوق مردم مسلط شود، ممکن است ده‌ها سال خسارت و نارضایتی ایجاد کند اما از سوی دیگر نباید به دلیل تنگ‌نظری، تندخویی یا برخوردهای سلیقه‌ای، افراد شایسته را از فرصت خدمت محروم کرد.

جلیلوند با تاکید بر رعایت عدالت همراه با انصاف اظهار کرد: ممکن است یک تصمیم از نظر قانونی کاملا صحیح باشد، اما از منظر انصاف قابل دفاع نباشد بنابراین گزینش‌گران باید در کنار اجرای قانون، انصاف را نیز مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند.

وی ادامه داد: گزینش‌گر تراز کسی است که هنگام بررسی پرونده، داوطلب را همانند فرزند خود بداند و آثار تصمیم نهایی را بر آینده فرد و خانواده او در نظر بگیرد، زیرا صدور یک رای بدون دلیل کافی می‌تواند مسیر زندگی یک انسان را تغییر دهد.

دبیر هیات عالی گزینش کشور افزود: مسوولیت گزینش در برخی موارد حتی از صدور احکام سنگین قضایی نیز دشوارتر بوده چراکه ممکن است یک تصمیم نادرست، فردی را برای سال‌های طولانی از فرصت خدمت و پیشرفت محروم کند.

جلیلوند با اشاره به رویکرد اصلاحی در گزینش تاکید کرد: فلسفه وجودی گزینش، حذف افراد نیست بلکه باید تا حد امکان با گفت‌وگو، ارشاد و اقدامات فرهنگی، زمینه اصلاح و بازگشت آن‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: هیچ انسانی بدون نقص نیست و اگر بنا باشد افراد صرفا به دلیل برخی ضعف یا خطاهای گذشته از چرخه خدمت خارج شوند برخی نیروهای توانمند کشور از دست خواهند رفت.

وی با بیان اینکه سیاست کلی نظام در حوزه گزینش جذب حداکثری و دفع حداقلی است گفت: گزینش‌گران باید همواره حال فعلی افراد را ملاک ارزیابی قرار دهند و از قضاوت صرف بر اساس گذشته آنان پرهیز کنند.

جلیلوند افزود: اگر احراز شود فردی از گذشته خود فاصله گرفته، اصلاح شده و شرایط لازم را برای خدمت پیدا کرده است، نباید راه خدمت به نظام و مردم بر او بسته شود، زیرا مبانی دینی و قوانین نیز بر پذیرش توبه و اصلاح افراد تاکید دارند.

وی با انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای در برخی پرونده‌های گزینش اظهار کرد: نباید در بررسی صلاحیت افراد گرفتار افراط و تفریط شد چراکه تصمیم‌ها باید بر پایه منطق، عدالت، مستندات و واقع‌بینی اتخاذ شود.

دبیر هیات عالی گزینش کشور با بیان نمونه‌هایی از تفاوت برخوردها در برخی پرونده‌ها، بر ضرورت پرهیز از رویکردهای غیرمنطقی تاکید کرد و گفت: ملاک تصمیم‌گیری، نه برداشت‌های سلیقه‌ای بلکه باید اهمیت تخلف، شرایط فرد، مستندات موجود و آثار اجتماعی تصمیم باشد.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است برخی افراد با وجود ظاهر مناسب، در بزنگاه‌ها از انجام وظیفه خود سرباز زده‌اند و در مقابل، افرادی که در ابتدا درباره آنان تردیدهایی وجود داشته، در عمل وفاداری و ایثار خود را در خدمت به کشور اثبات کرده‌اند.

دبیر هیات عالی گزینش کشور با تاکید بر اینکه فرصت خدمت متعلق به همه نیروهای شایسته، متعهد و دلبسته ایران اسلامی است گفت: گزینش باید زمینه بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را فراهم نماید و مانعی غیرضروری بر سر راه خدمت افراد ایجاد نکند.

جلیلوند با اشاره به دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره این حوزه اظهار کرد: گزینش باید هوشمندانه، خردمندانه و مبتنی بر اخلاق، عدالت و انصاف باشد تا ضمن صیانت از حقوق مردم، بهترین نیروهای انسانی در اختیار نظام اداری کشور قرار گیرند.

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