در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
خسارت ها به برج مراقبت دریایی چابهار سنگین بود/ تلفات انسانی نداشتیم
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تشریح جزئیات حمله بامداد امروز دشمن صهیونیستی-آمریکایی به بندر شهید کلانتری گفت: برج مراقبت دریایی در دو نوبت هدف حمله قرار گرفت که در پی آن برج و ساختمانهای اطراف دچار خسارت جدی شدند، اما خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات انسانی نداشت.
محمدسعید اربابی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره حمله بامداد امروز به بندر شهید کلانتری اظهار کرد: نخستین حمله حدود ساعت ۵:۳۰ صبح توسط دشمن آمریکایی به برج مراقبت دریایی مستقر در بندر شهید کلانتری منطقه آزاد چابهار انجام شد.
وی افزود: حدود پنج دقیقه بعد، حمله دوم با شدت بیشتری صورت گرفت و این بار نیز همان برج مراقبت به همراه ساختمانهای اطراف آن هدف قرار گرفت.
اربابی با بیان اینکه این حملات خسارات قابل توجهی بر جای گذاشته است، گفت: برج مراقبت آسیب جدی دیده و ساختمانهای اطراف، از جمله انبارها، سردخانهها و برخی تأسیسات منطقه آزاد نیز دچار خسارت شدهاند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرد: خوشبختانه این حملات هیچ تلفات انسانی نداشت که یکی از دلایل آن، اجرای سریع اقدامات پیشگیرانه و تخلیه محل بود.
وی ادامه داد: پیش از این نیز خودروهای موجود در محوطه بندر و منطقه آزاد تخلیه و ترخیص شده بودند و در حال حاضر خودرویی در محوطه بندر شهید کلانتری باقی نمانده است؛ اقدامی که در کاهش خسارات احتمالی مؤثر بود.
اربابی با اشاره به بازدید میدانی خود از محل حادثه گفت: یک تا دو ساعت پس از حمله از محل اصابت موشکها بازدید کردم و اکنون نیز مدیریت بحران برای کاهش خسارات و حفاظت از اموال مردم در حال انجام است.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان از شهروندان خواست از نزدیک شدن به مراکزی که احتمال هدف قرار گرفتن آنها وجود دارد خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و مراجع مسئول دنبال کنند.