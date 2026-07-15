خسارت ها به برج مراقبت دریایی چابهار سنگین بود/ تلفات انسانی نداشتیم

محمدسعید اربابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره حمله بامداد امروز به بندر شهید کلانتری اظهار کرد: نخستین حمله حدود ساعت ۵:۳۰ صبح توسط دشمن آمریکایی به برج مراقبت دریایی مستقر در بندر شهید کلانتری منطقه آزاد چابهار انجام شد.

وی افزود: حدود پنج دقیقه بعد، حمله دوم با شدت بیشتری صورت گرفت و این بار نیز همان برج مراقبت به همراه ساختمان‌های اطراف آن هدف قرار گرفت.

اربابی با بیان اینکه این حملات خسارات قابل توجهی بر جای گذاشته است، گفت: برج مراقبت آسیب جدی دیده و ساختمان‌های اطراف، از جمله انبارها، سردخانه‌ها و برخی تأسیسات منطقه آزاد نیز دچار خسارت شده‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تأکید کرد: خوشبختانه این حملات هیچ تلفات انسانی نداشت که یکی از دلایل آن، اجرای سریع اقدامات پیشگیرانه و تخلیه محل بود.

وی ادامه داد: پیش از این نیز خودروهای موجود در محوطه بندر و منطقه آزاد تخلیه و ترخیص شده بودند و در حال حاضر خودرویی در محوطه بندر شهید کلانتری باقی نمانده است؛ اقدامی که در کاهش خسارات احتمالی مؤثر بود.

اربابی با اشاره به بازدید میدانی خود از محل حادثه گفت: یک تا دو ساعت پس از حمله از محل اصابت موشک‌ها بازدید کردم و اکنون نیز مدیریت بحران برای کاهش خسارات و حفاظت از اموال مردم در حال انجام است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان از شهروندان خواست از نزدیک شدن به مراکزی که احتمال هدف قرار گرفتن آن‌ها وجود دارد خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و مراجع مسئول دنبال کنند.

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