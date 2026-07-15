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تشکیل تیم‌های تخصصی برای ارزیابی زیرساخت‌های ارتباطی و سایبری

تشکیل تیم‌های تخصصی برای ارزیابی زیرساخت‌های ارتباطی و سایبری
کد خبر : 1813544
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مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز از تشکیل تیم‌های بازرسی تخصصی برای ارزیابی مجدد زیرساخت‌های ارتباطی و سایبری استان خبر داد و گفت: شناسایی دقیق نقاط ضعف، پیش‌نیاز ارتقای تاب‌آوری و آمادگی در برابر تهدیدات و شرایط بحرانی است.

به گزارش ایلنا از البرز، داوود هاشمی در جلسه کارگروه تخصصی الکترونیک و سایبری استان که با حضور مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای پدافند غیرعامل، تیم‌های بازرسی متشکل از کارشناسان فنی و امنیتی، ارزیابی میدانی و تخصصی زیرساخت‌های ارتباطی استان را انجام خواهند داد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری مستمر در وضعیت تجهیزات و زیرساخت‌ها افزود: شناسایی شفاف آسیب‌پذیری‌ها و پرهیز از نادیده گرفتن نقاط ضعف، شرط اساسی برای افزایش سطح ایمنی و آمادگی در برابر تهدیدات سایبری و مخاطرات احتمالی است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری البرز تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های فعال در حوزه ارتباطات موظف هستند گزارش جامعی از وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و سایبری خود ارائه کرده و برنامه‌های تداوم خدمات در شرایط عادی و بحرانی را تدوین کنند تا در زمان وقوع حوادث، ارائه خدمات عمومی با کمترین اختلال ادامه یابد.

هاشمی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای پدافند غیرعامل و همکاری منسجم دستگاه‌ها، نقش مؤثری در حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری استان در برابر تهدیدات نوظهور خواهد داشت.

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