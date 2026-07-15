ابعاد حادثه منجر به فوت بانوی دورودی با دقت در حال بررسی است

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی روز چهارشنبه بیست و چهارم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران، در پی حادثه تلخ سقوط مصالح ساختمانی از یک ساختمان در حال احداث در شهرستان دورود که منجر به مصدومیت شدید و فوت یکی از بانوان شهروند دورودی شد، دستور رسیدگی فوری و ویژه برای رسیدگی دقیق و قانونی به این پرونده صادر شد.

وی ضمن ابراز تأسف و تأثر از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده متوفی، اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، دستورات لازم به ضابطان قضایی و مراجع ذی‌ربط جهت بررسی دقیق ابعاد حادثه، جمع‌آوری مستندات و شناسایی عوامل احتمالی صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود افزود: در حال حاضر استعلامات لازم از دستگاه‌ها و مراجع مرتبط در حال انجام بوده و تمامی جوانب این حادثه، از جمله رعایت الزامات قانونی، فنی و ایمنی در پروژه ساختمانی مذکور، با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الماسی با تأکید بر اینکه حفظ جان و امنیت شهروندان از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: در صورت احراز هرگونه قصور، تقصیر، سهل‌انگاری یا تخلف از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه ملاحظه و با قاطعیت کامل نسبت به برخورد قانونی با عوامل و مقصران حادثه اقدام خواهد کرد.

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