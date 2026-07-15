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دارالسلام شیراز در آستانه تدوین نخستین سند جامع حفاظت و ساماندهی

دارالسلام شیراز در آستانه تدوین نخستین سند جامع حفاظت و ساماندهی
کد خبر : 1813512
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رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر شیراز از نهایی شدن مراحل تدوین توافق‌نامه جدید حمایت از ایثارگران و پیشرفت قابل توجه طرح جامع آرامستان تاریخی دارالسلام خبر داد و گفت: این دو موضوع مهم با هدف تقویت خدمات‌رسانی به خانواده ایثارگران و حفاظت از یکی از ارزشمندترین میراث تاریخی شیراز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در تشریح جزئیات دویست‌وپنجاه‌وهشتمین جلسه عادی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار کرد: این جلسه با سه دستور کار در حوزه‌های خدمات شهری، صیانت از میراث تاریخی و پیگیری حقوق اقشار معزز ایثارگر تشکیل شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با اشاره به نخستین دستور کار جلسه گفت: برای سومین بار موضوع طرح حمایت جامع از ایثارگران در کمیسیون مطرح و بر اساس قوانین و ضوابط بالادستی، به ویژه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۸۹، مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، دستگاه‌های مختلف مکلف به ارائه خدمات مشخصی به خانواده بزرگ ایثارگران هستند و در بخش مربوط به شهرداری، این خدمات جمع‌بندی، دسته‌بندی و در قالب یک سازوکار اجرایی مورد بازنگری قرار گرفته است.

زارعی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌های گذشته افزود: در نخستین سال فعالیت این دوره از شورای اسلامی شهر شیراز، تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری، شورای شهر و بنیاد شهید و امور ایثارگران تنظیم شده بود، اما با توجه به محدود بودن زمان اجرای آن، ضرورت به‌روزرسانی و تکمیل این تفاهم‌نامه احساس می‌شد.

وی افزود: در مرحله جدید، صرفاً تمدید تفاهم‌نامه مدنظر نبود، بلکه تصمیم گرفته شد سطح همکاری‌ها ارتقا یافته و در قالب یک توافق‌نامه رسمی و اجرایی تنظیم شود؛ توافق‌نامه‌ای که میان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس و شهردار شیراز به امضا خواهد رسید.

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر شیراز تصریح کرد: مفاد این توافق‌نامه به عنوان پیوست مصوبه شورا در نظر گرفته خواهد شد و پس از جمع‌بندی نهایی، برای بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌شود تا پس از آن در صحن شورا نیز به تصویب برسد و مراحل قانونی و اجرایی خود را طی کند.

زارعی تأکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به همکاری حداکثری میان بنیاد شهید، شهرداری شیراز و نظارت شورای اسلامی شهر، این توافق‌نامه به الگویی ماندگار و مؤثر برای دوره‌های آینده تبدیل شود.

طرح جامع دارالسلام پس از سه سال پیگیری به ایستگاه پایانی رسید

وی در ادامه با اشاره به دومین دستور کار جلسه اظهار کرد: موضوع آرامستان تاریخی دارالسلام از سال ۱۴۰۰ و همزمان با نخستین بازدید رسمی کمیسیون از این مجموعه تاریخی، به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

زارعی افزود: در همان سال مقرر شد برخی اقدامات فوری و ضربتی برای حفظ و نگهداری دارالسلام انجام شود که بخشی از این اقدامات توسط سازمان آرامستان‌ها و شهرداری منطقه دو پیگیری و اجرایی شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با بیان اینکه بخش مهم‌تر این موضوع، تدوین نقشه راه جامع برای این مجموعه تاریخی بوده است، گفت: هدف اصلی، دستیابی به توافقی روشن میان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری، اداره‌کل میراث فرهنگی، اوقاف و استانداری درباره وضعیت موجود و وضعیت مطلوب دارالسلام بود؛ موضوعی که بر پایه مطالعات دقیق، عمیق و تخصصی توسط مشاوران خبره ملی دنبال شد.

وی ادامه داد: این فرآیند طی سه سال گذشته به‌صورت مستمر پیگیری و مطالعات لازم انجام شد و اکنون برای نخستین بار خروجی مطالعات مشاور ارائه شده است.

زارعی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در این بخش گفت: مقرر شد طرح جامع دارالسلام به مرحله‌ای از بلوغ و اجماع برسد که تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، تأیید و امضای بالاترین مقام مسئول خود را ذیل آن داشته باشند تا این طرح به سندی رسمی و جامع برای ساماندهی، حفاظت و اصلاح وضعیت دارالسلام تبدیل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز با تأکید بر رویکرد کارشناسی کمیسیون نسبت به این پروژه اظهار کرد: در این کمیسیون توجه ویژه‌ای به مطالعات تخصصی وجود دارد و تاکنون ۱۳ طرح جامع مطالعاتی در دستور کار قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها طرح جامع دارالسلام است.

وی افزود: با نزدیک شدن این طرح به مراحل نهایی، احتمال تعریف پروژه‌های متعدد تخصصی و اجرایی در ذیل آن وجود دارد، اما در مرحله اجرا نیز شتاب‌زدگی نخواهیم داشت، چرا که معتقدیم دقت نباید فدای سرعت شود.

زارعی تصریح کرد: در مجموعه‌ای با هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی دارالسلام، رعایت ظرافت‌ها، حساسیت‌ها و ملاحظات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تمامی اقدامات باید با نهایت دقت انجام شود.

تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری موضوع دارالسلام

وی همچنین از تشکیل دبیرخانه دائمی برای پیگیری موضوع دارالسلام خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، از همان ابتدا در کمیسیون مصوب شد دبیرخانه‌ای دائمی با حضور نمایندگان صاحب‌اختیار و صاحب‌نظر دستگاه‌های ذی‌ربط شامل استانداری، اوقاف و شهرداری تشکیل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز ادامه داد: این دبیرخانه تاکنون جلسات مستمری برگزار کرده و گزارش پنج جلسه آن نیز به کمیسیون ارائه شده است.

وی افزود: نماینده کمیسیون، اسکندری، نیز در این فرآیند حضور فعال داشته و ریاست کمیته مربوطه را بر عهده دارد.

زارعی گفت: دبیرخانه دائمی روند بررسی نظرات مشاور را دنبال خواهد کرد تا پس از نهایی شدن در کمیته تخصصی و تأیید اعضا، این طرح در جلسه نهایی استانداری و معاونت گردشگری استانداری مطرح و جمع‌بندی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری دست‌کم سه جلسه دیگر کمیته تخصصی و تکمیل بررسی‌ها، طرح جامع دارالسلام به‌صورت جامع، دقیق و با تأیید تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای ارائه در صحن شورای اسلامی شهر شیراز آماده خواهد شد.

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