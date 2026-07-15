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آتش‌سوزی 10 هکتار از باغات و مراتع روستای اسبمرد قزوین را نابود کرد

آتش‌سوزی 10 هکتار از باغات و مراتع روستای اسبمرد قزوین را نابود کرد
کد خبر : 1813490
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مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: آتش سوزی که در باغات و مراتع روستای اسبمرد از توابع بخش مرکزی قزوین اتفاق افتاد و بیش از 10 هکتار از اراضی را در کام خود فرو برد.

به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی با اعلام‌ خبر آتش سوزی که در باغات و مراتع روستای  اسبمرد از توابع بخش مرکزی قزوین اتفاق افتاد و بیش از 10 هکتار از اراضی را در کام خود فرو برد، گفت: بی احتیاطی یکی از کشاورزان در روشن کردن آتش و عدم کنترل آن، موجب حریق گسترده و وارد آمدن خسارت به باغات و منابع طبیعی منطقه گردید که با تلاش نیروهای امدادی، اطفا شد.

وی با اشاره به گرمای شدید هوا که زمینه ساز حریق در طبیعت است افزود: روشن کردن آتش به منظور تفریح یا سوزاندن علوفه، رها کردن شیشه یا پلاستیک و انداختن ته سیگار در طبیعت از عمده ترین دلایل آتش سوزی در مراتع، مزارع و باغات است.

 

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