به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی با اعلام‌ خبر آتش سوزی که در باغات و مراتع روستای اسبمرد از توابع بخش مرکزی قزوین اتفاق افتاد و بیش از 10 هکتار از اراضی را در کام خود فرو برد، گفت: بی احتیاطی یکی از کشاورزان در روشن کردن آتش و عدم کنترل آن، موجب حریق گسترده و وارد آمدن خسارت به باغات و منابع طبیعی منطقه گردید که با تلاش نیروهای امدادی، اطفا شد.

وی با اشاره به گرمای شدید هوا که زمینه ساز حریق در طبیعت است افزود: روشن کردن آتش به منظور تفریح یا سوزاندن علوفه، رها کردن شیشه یا پلاستیک و انداختن ته سیگار در طبیعت از عمده ترین دلایل آتش سوزی در مراتع، مزارع و باغات است.

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