روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام کرد:
شهادت 3 عضو خانواده یک محیطبان اهل استان هرمزگان در حمله آمریکا
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی حمله آمریکا به پست سرمحیطبانی روستای سیدجوذر از توابع شهرستان حاجیآباد در بامداد سهشنبه 23 تیر ماه، 3 عضو خانواده محیطبان جواد حسنزاده به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی حمله آمریکا به پست سرمحیطبانی روستای سیدجوذر از توابع شهرستان حاجیآباد در بامداد سهشنبه 23 تیر ماه، 3 عضو خانواده محیطبان جواد حسنزاده شامل مهرشاد حسنزاده، مهدی حسنزاده و الناز کریمی همسر مهرشاد حسنزاده، به شهادت رسیدند.
روابطعمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در اطلاعیه فوق این حمله را محکوم کرده و آورده است: مصونیت عرصههای محیطزیستی، محیطبانان و تمامی فعالان این حوزه در قوانین و مقررات بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته و هدف قرار دادن آنان اقدامی مغایر با اصول و موازین بینالمللی است.