پایان سالها آبرسانی سیار به ۵ روستای گیلانغرب
آب شرب ۱۳۰ خانوار با ارتقای ایستگاه پمپاژ «چشمه بطال» پایدار شد
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب از پایان آبرسانی سیار به پنج روستای تحت پوشش مجتمع آبرسانی «چشمه بطال» خبر داد و گفت: با ارتقای تجهیزات ایستگاه پمپاژ و اصلاح بخشی از تأسیسات، آب شرب پایدار ۱۳۰ خانوار روستایی پس از سالها تأمین شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شهاب کریمیپناه، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب، روز سهشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: با اجرای مجموعهای از اقدامات فنی و اصلاحی در مجتمع آبرسانی «چشمه بطال»، مشکل افت فشار و ناپایداری آب شرب پنج روستای واقع در انتهای خط انتقال این مجتمع برطرف شد و آبرسانی سیار به ساکنان این مناطق پس از سالها متوقف شد.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته بخشی از آب شرب مورد نیاز ساکنان این روستاها از طریق تانکرهای آبرسان تأمین میشد، افزود: ۱۳۰ خانوار شامل حدود ۵۳۰ نفر به دلیل قرار گرفتن در انتهای خط انتقال و کاهش فشار شبکه، با مشکلاتی در تأمین آب شرب مواجه بودند و شرکت آب و فاضلاب ناچار بود بخشی از نیاز آنان را از طریق آبرسانی سیار تأمین کند.
مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب ادامه داد: پس از انجام بررسیهای کارشناسی و ارزیابی وضعیت تأسیسات، عملیات ارتقای شناور ایستگاه پمپاژ مجتمع آبرسانی «چشمه بطال» در دستور کار قرار گرفت و همزمان تجهیزات کنترلی شبکه شامل شیر فلکه و شیر یکطرفه نیز تعویض و بهروزرسانی شد.
کریمیپناه با اشاره به نتایج اجرای این طرح اظهار داشت: این اقدامات موجب افزایش راندمان ایستگاه پمپاژ، بهبود عملکرد شبکه انتقال، رفع افت فشار در خطوط توزیع و در نهایت تأمین پایدار آب شرب برای پنج روستای تحت پوشش شد.
وی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این طرح، یکی از مطالبات چندین ساله ساکنان این مناطق محقق شده و اکنون آب شرب خانوارهای روستایی بهصورت مستمر و از طریق شبکه توزیع تأمین میشود؛ موضوعی که علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، موجب حذف کامل اعزام تانکرهای آبرسان به این روستاها شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب با تأکید بر اینکه تأمین پایدار آب شرب روستاها از اولویتهای شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است، گفت: اجرای این پروژه ضمن کاهش هزینههای آبرسانی سیار، موجب افزایش رضایتمندی مشترکان، ارتقای کیفیت خدمات و پایداری بیشتر شبکه آبرسانی در مناطق روستایی شده است.
کریمیپناه در پایان از حمایتهای معاونت بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و همچنین همکاری واحد انرژی در اجرای این پروژه قدردانی کرد و افزود: با تداوم اجرای طرحهای اصلاح و بهسازی تأسیسات آبرسانی، تلاش میشود مشکلات مشابه در سایر روستاهای شهرستان نیز به تدریج برطرف و خدماترسانی به روستاییان بیش از پیش بهبود یابد.