تعویض ۳۱۸۴ کنتور معیوب با اجرای طرح مهتاب در فارس

به گزارش ایلنا، سعید مسرور با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) در استان فارس اظهار کرد: تاکنون در قالب این طرح، سه هزار و ۱۸۴ کنتور معیوب تعویض و ۴۱۷ مورد کنتور دستکاری‌شده شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه توسعه کنتورهای هوشمند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، مدیریت بار شبکه، شناسایی مصارف غیرمتعارف و افزایش بهره‌وری شبکه توزیع برق دارد، افزود: در همین مدت، پنج هزار و ۹۷۲ کنتور جدید نیز در سطح استان نصب شده است.

رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق فارس، انشعابات غیرمجاز را یکی از عوامل اصلی ناپایداری شبکه برق در روزهای گرم سال عنوان کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، دو هزار و ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز برق جمع‌آوری شده و ۵۵۰ شمارشگر نیز در محدوده شهرستان‌های استان نصب شده است.

مسرور با تأکید بر اینکه طرح مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، صیانت از حقوق عمومی و ارتقای پایداری شبکه برق با جدیت در حال اجرا است، تصریح کرد: شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار شرکت قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: طرح «مهتاب» با هدف برقراری عدالت در توزیع انرژی، حفاظت از حقوق مردم و مشترکان قانون‌مدار و کمک به پایداری شبکه برق در فصل گرم سال اجرا می‌شود و بدون تردید این اقدامات نقش مؤثری در مدیریت ناترازی تولید و مصرف انرژی و عبور از پیک مصرف برق در بازه خرداد تا شهریور سال جاری خواهد داشت.

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