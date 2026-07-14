مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس خبرداد؛
صدور بیش از ۸۳ هزار سند مالکیت تکبرگ در فارس از ابتدای سال
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس از صدور ۸۳ هزار و ۳۵۲ فقره سند مالکیت تکبرگ از ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد و گفت: تسریع در این فرآیند با هدف دفاع از حقوق مردم و اجرای هرچه بهتر دستورالعملهای سازمانی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین با اشاره به حجم خدمات ارائه شده توسط ادارات ثبت استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۷ هزار و ۶۵۰ فقره استعلام ثبتی توسط واحدهای تابعه دریافت و پاسخ داده شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۴۶ هزار فقره خلاصه معامله نیز توسط ادارات ثبت استان وصول و ثبت شده است.
نخعی با تأکید بر اهمیت رضایتمندی شهروندان گفت: حفظ و ارتقای رضایت مردم شریف فارس از خدمات ثبتی، مهمترین اولویت این اداره کل است و برنامهریزیها در راستای اجرای سیاستهای تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به جامعه دنبال میشود.