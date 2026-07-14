به گزارش ایلنا، محمد نخعی اظهار کرد: از مجموع اسناد مالکیت تک‌برگ صادر شده در سال جاری، بیش از ۲۰ هزار فقره مربوط به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ، بیش از ۴۱ هزار فقره مربوط به تعویض اسناد تک‌برگ با اسناد تک‌برگ جدید و بالغ بر ۲۱ هزار فقره نیز مربوط به صدور اولیه اسناد مالکیت تک‌برگ بوده است.

وی همچنین با اشاره به حجم خدمات ارائه شده توسط ادارات ثبت استان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۵۷ هزار و ۶۵۰ فقره استعلام ثبتی توسط واحدهای تابعه دریافت و پاسخ داده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۴۶ هزار فقره خلاصه معامله نیز توسط ادارات ثبت استان وصول و ثبت شده است.

نخعی با تأکید بر اهمیت رضایتمندی شهروندان گفت: حفظ و ارتقای رضایت مردم شریف فارس از خدمات ثبتی، مهم‌ترین اولویت این اداره کل است و برنامه‌ریزی‌ها در راستای اجرای سیاست‌های تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به جامعه دنبال می‌شود.

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