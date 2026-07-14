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دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستان‌های صنعتی لامرد و مهر منصوب شد

دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستان‌های صنعتی لامرد و مهر منصوب شد
کد خبر : 1812949
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با صدور حکمی؛ «عبدالرضا روحی» به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستان‌های صنعتی لامرد و مهر منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا روحی از فعالان کارگری جنوب فارس  با دریافت حکمی از سوی موسوی دبیر جامعه اسلامی کارگران استان فارس به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستانهای لامرد و مهر منصوب شد.

در متن این حکم از سوی موسوی دبیر جامعه اسلامی کارگران استان فارس خطاب به روحی آمده است:

جناب آقای عبدالرضا روحی

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و به استناد اساسنامه و قوانین جاری جامعه اسلامی کارگران، به موجب این حکم؛ به عنوان دبیر جامعه اسلامی کارگران شهرستانهای صنعتی لامرد و مهر منصوب می شوید. 

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از تجارب خود در راستای اهداف والای جامعه اسلامی کارگران ایران و جامعه اسلامی کارگران استان فارس، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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