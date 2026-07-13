معاون توسعه مدیریت استانداری خبر داد:
تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان بوشهر در روز 23 تیر / تعطیلی دستگاههای اجرایی استان در روز 24 تیر
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: با موافقت استاندار و به منظور مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و صیانت از سلامت کارکنان در پی افزایش دمای هوا، فعالیت دستگاههای اجرایی استان در روز سهشنبه 23 تیر ماه تا ساعت 11 صبح و روز چهارشنبه 24 تیر ماه تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، فردین اسلامیراد افزود: این تصمیمات به منظور مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و پیشگیری از بروز خاموشی با هدف تأمین آسایش شهروندان و همچنین بنابر اعلام دستگاههای تخصصی مرتبط مبنی بر خطرات احتمالی ناشی از افزایش دما و اشعه فرابنفش، اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاههای مشمول ماده 12 قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت شیفتگردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر به نحوه فعالیت کاری بانکهای استان در روز چهارشنبه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نحوه فعالیت کاری بانکها در روز چهارشنبه 24 تیر ماه، پس از هماهنگی با استانداری، از سوی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و به صورت کشیک اعلام خواهد شد.
اسلامیراد به برگزاری امتحانات مدارس و دانشگاههای استان بوشهر در روز چهارشنبه اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: آزمون پایه یازدهم مدارس این استان طبق برنامه زمانبندی شده در روز چهارشنبه 24 تیر ماه برگزار خواهد شد. برگزاری آزمونهای دانشگاهها نیز تابع دستورالعمل وزارتخانههای مربوطه است.
وی بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بوشهر با همکاری صداوسیما و رسانههای این استان، نسبت به اطلاعرسانی مطلوب درباره خطرات اشعه فرابنفش و ارائه توصیههای پزشکی و مراقبتهای لازم اقدام کند. کاهش ساعت کاری کارکنان نیز به صورت دورکاری جبران خواهد شد.