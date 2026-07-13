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آتش‌سوزی در مراتع اردل؛ نابودی ۱۰ خرمن گندم و ۲۲ هکتار زمین

آتش‌سوزی در مراتع اردل؛ نابودی ۱۰ خرمن گندم و ۲۲ هکتار زمین
کد خبر : 1812820
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سرجنگلبان میانکوه شهرستان اردل گفت: آتش‌سوزی ظهر امروز در منطقه بنه‌وار، در محدوده مرتع ماهجوم هلیساد از توابع شهرستان اردل، خسارت سنگینی به مزارع گندم و اراضی ملی وارد کرد.

به گزارش ایلنا، محمد صفری شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این حادثه حوالی ساعت ۱۳ رخ داده است و در این حریق، افزون بر ۱۰ خرمن گندم، حدود ۲۰ هکتار از اراضی مستثنیات و ۲ هکتار از اراضی ملی نیز دچار آتش‌سوزی شد.

وی افزود: همچنین بخشی از مزارع گندمی که هنوز برداشت نشده بودند، طعمه حریق شد.

صفری با اشاره به مهار آتش تصریح کرد: با حضور به موقع نیروهای محلی و استفاده از تراکتور برای ایجاد آتش‌بُر، از گسترش بیشتر آتش جلوگیری و حریق به طور کامل مهار شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علت وقوع این آتش‌سوزی و برآورد نهایی میزان خسارت‌ها همچنان در دست بررسی است.

سرجنگلبان میانکوه شهرستان اردل همچنین از همکاری صمیمانه همیاران طبیعت و اهالی روستا که برای جلوگیری از گسترش حریق در اسرع وقت در منطقه حاضر شدند، قدردانی کرد.

 

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