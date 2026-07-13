به گزارش ایلنا، محمد‌رضا پاکروان افزود: این تصمیمات به دلیل افزایش دما در استان هرمزگان و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، با بررسی‌های کارشناسی، بر اساس مصوبه کارگروه انرژی استان و همچنین با موافقت استاندار اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس و مطابق با تصمیمات اتخاذ شده فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاه‌های استان هرمزگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 تیر ماه سال جاری تعطیل خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان به برگزاری امتحانات اشاره کرده و اظهار داشت: امتحانات نهایی و هماهنگ دانش آموزان و دانشجویان طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار خواهد شد و شامل تعطیلی‌های مذکور نمی‌شود.

پاکروان تصریح کرد: شورای هماهنگی بانک‌های استان هرمزگان باید در راستای انجام امور بانکی، شعب ویژه‌ای را برای خدمات‌رسانی به شهروندان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 تیر ماه تعیین کرده و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.

وی بیان داشت: مراکز خدمات‌رسان، درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های ضروری، از تصمیمات فوق مستثنی بوده و طبق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذی‌ربط، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

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