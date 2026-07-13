به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی، با اشاره به وضعیت برگزاری آزمون‌های نهایی در استان، اظهار کرد: تعداد ۳۱ هزار و ۵۲۱ داوطلب آزمون‌های نهایی در پایه یازدهم هستند که در ۱۸۴ حوزه استان، امتحان می‌دهند؛ هم‌چنین تعداد داوطلبان آزمون‌های نهایی در پایه دوازدهم نیز ۴۸ هزار و ۷۴۵ نفر است که این آزمون‌ها در ۲۲۵ حوزه امتحانی استان برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: آزمون‌های نهایی، یکی از ماموریت‌های حساس آموزش و پرورش و تاثیرگذارترین فرایند در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان است که برگزاری آن‌ها فقط یک فرایند اجرایی و اداری نیست بلکه جلوه‌ای از عدالت آموزشی، شفافیت، سلامت اداری، پاسخگویی و اعتمادسازی را نشان می‌دهد.

وی گفت: آینده دانش آموزان ما به نتایج امروز آزمون‌ها بستگی دارد، از این رو تمامی تلاش ما بر این است تا آن‌ها در یک محیط مناسب و بدون دغدغه بتوانند امتحانات خود را سپری کنند و آینده خود را با دستان توانمندشان رقم بزنند.

صادقی به مقدمات پروژه مهر و آغاز استقبال از سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: هدف اصلی ما آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه و با آرامش برای دانش‌آموزان، معلمان و اولیا است و برای تحقق آن نیز باید ابتدا مشکلات را احصا کنیم و سپس توانمندی‌ها را تقویت و نواقص را رفع کنیم البته نظارت‌ها نیز نه به عنوان مچ‌گیری بلکه در راستای حل مسئله باید باشد.

وی افزود: ثبتنام دانش‌آموزان، محور اصلی برنامه‌های آغاز سال تحصیلی است و تمامی اقدامات آموزش و پرورش نیز به این امر وابسته است زیرا تا ثبتنام انجام نشود، صدور ابلاغ معلمان، تعیین تکلیف نیروها و کلاس‌بندی مدارس امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی گفت: دریافت هرگونه وجه به جز بیمه و هزینه کتاب هنگام ثبتنام ممنوع است و اگر درخواستی برای پرداخت پول شود، نباید از روی اجبار باشد بلکه هدف فقط مشارکت در بهبود محل تحصیل فرزندان است از این رو باید شرایط اولیا و دانش‌آموزان مورد توجه مدیران مدارس قرار گیرد تا آن‌ها را برای پرداخت هزینه‌های اجباری فراتر از مصوبات در تنگنا قرار ندهند.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصریح کرد: تاکید ما بر رفتار مناسب مدیران و کارکنان مدارس با دانش‌آموزان، اولیا و مراجعان و تسهیل امور آن‌ها است. مدیران مدارس در طول پنج سال باید گواهی حرفه‌ای مدیریت دریافت کنند و مدیران جدید موظف هستند این دوره را در سال جاری طی کنند.

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