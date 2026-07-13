به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار و ۱۱ واحد از طرح‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های حمایتی شهری، روستایی، خودمالکی و بازآفرینی شهری و جوانی جمعیت تحویل متقاضیان شده است.

وی با اشاره به اراضی تامین شده شهری و روستایی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، ادامه داد: ۳ هزار و ۸۴۸ هکتار زمین شهری و روستایی در سطح استان برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تامین شده است و مشکلی از بابت تامین زمین وجود ندارد.

رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: از این میزان اراضی تامین شده یک هزار و ۹۸۶ هکتار در شهرهای استان و یک هزار و ۸۶۲ هکتار در روستاهای استان تامین شده است.

آرامون اظهار داشت: تاکنون تهیه طرح تفکیکی یک هزار و ۴۰۰ هکتار زمین و آماده‌سازی یک هزار و ۲۰۰ هکتار زمین در سطح استان اتمام یافته و این اراضی برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: این میزان اراضی در قالب بیش از ۳۶ سایت آماده سازی در دست اجرا هستند و برای طرح‌های نهضت ملی مسکن آماده‌سازی شده و اکنون بالای ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

آرامون تاکید کرد: همکاری دستگاه های اجرایی خدمات رسان در اجرای طرح های نهضت ملی مسکن در اولویت بوده و این امر باید بیش از پیش توسعه یابد.

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