به گزارش ایلنا از اصفهان، سرآتشیار مجتبی دهقانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اطلاع از برنامه خاموشی‌ها و برنامه‌ریزی متناسب با ساعات قطع برق، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش خطرات ناشی از این شرایط است و شهروندان باید پیش از قطع جریان برق، تمهیدات لازم را در محیط‌های مسکونی، اداری و تجاری انجام دهند.

وی افزود: مدیران ساختمان‌ها، مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری ضروری است زمان‌بندی خاموشی‌ها را دریافت کرده و در محل قابل مشاهده برای ساکنان نصب کنند. همچنین اطلاع‌رسانی به تمامی افراد ساختمان به‌ویژه سالمندان از طریق گروه‌های ارتباطی یا روش‌های دیگر، می‌تواند از بروز مشکلات در زمان قطعی برق جلوگیری کند.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهروندان باید پیش از زمان اعلام‌شده خاموشی، از استفاده از آسانسور خودداری کنند، زیرا قطع ناگهانی برق ممکن است موجب توقف کابین و گرفتار شدن افراد در داخل آن شود.

دهقانی ادامه داد: مدیران ساختمان‌ها باید سرویس‌های دوره‌ای آسانسورها را جدی گرفته و از سلامت باتری‌ها و تجهیزات مربوط به سیستم نجات اضطراری اطمینان حاصل کنند تا در زمان قطع برق، امکان انتقال کابین به نزدیک‌ترین طبقه و خروج ایمن افراد فراهم باشد.

وی با اشاره به نحوه رفتار هنگام توقف آسانسور بر اثر قطع برق اظهار کرد: افراد گرفتار در کابین باید آرامش خود را حفظ کنند و از هرگونه تلاش برای باز کردن اجباری درها یا خروج از آسانسور بین طبقات خودداری کنند، زیرا این اقدامات می‌تواند جان افراد را با خطر مواجه کند.

دهقانی خاطرنشان کرد: برخلاف برخی نگرانی‌ها، توقف آسانسور به معنای پایان یافتن اکسیژن داخل کابین نیست، زیرا کابین آسانسور کاملاً درزبندی نشده و گردش هوا در آن وجود دارد؛ بنابراین حفظ آرامش و درخواست کمک، بهترین اقدام در چنین شرایطی است.

وی افزود: شهروندان در صورت گرفتار شدن در آسانسور می‌توانند از تلفن همراه یا سامانه ارتباط اضطراری کابین استفاده کرده و با تماس سریع با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی، درخواست امدادرسانی کنند تا نیروهای عملیاتی برای رهاسازی ایمن افراد اعزام شوند.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت کنترل تجهیزات برقی پیش از خاموشی گفت: وسایل دارای خطر حرارتی مانند اتو، بخاری برقی، هیتر، سشوار و تجهیزات مشابه باید پیش از قطع برق خاموش و از پریز جدا شوند.

دهقانی اظهار کرد: در برخی موارد ممکن است هنگام استفاده از یک وسیله برقی، جریان برق قطع شود و دستگاه همچنان در حالت روشن باقی بماند؛ در این شرایط، با وصل مجدد برق و در صورت نبودن افراد در منزل یا محل کار، احتمال داغ شدن وسیله و ایجاد آتش‌سوزی وجود دارد.

وی اضافه کرد: شهروندان باید پیش از ترک منزل، وضعیت ایمنی تجهیزات برقی مانند ماشین لباس‌شویی، ظرف‌شویی و دیگر وسایل در حال کار را بررسی کنند تا از بروز حادثه پس از بازگشت جریان برق جلوگیری شود.

دهقانی همچنین درباره استفاده از روشنایی جایگزین در زمان خاموشی‌ها گفت: استفاده از شمع در نزدیکی پرده، فرش، مبلمان، تختخواب و سایر مواد قابل اشتعال بسیار خطرناک است و شمع روشن نباید حتی برای مدت کوتاه بدون مراقبت رها شود. استفاده از چراغ‌های شارژی استاندارد، گزینه ایمن‌تری برای تامین روشنایی در زمان خاموشی است.

وی با تاکید بر نقش مدیران ساختمان‌ها در افزایش ایمنی عمومی تصریح کرد: سلامت چراغ‌های اضطراری راه‌پله‌ها، پارکینگ‌ها و مسیرهای خروج باید به صورت مستمر بررسی شود و این مسیرها از هرگونه وسیله اضافی پاکسازی شوند تا در شرایط تاریکی، خطر سقوط یا اختلال در خروج ساکنان کاهش یابد.

سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: خانواده‌هایی که سالمندان، بیماران یا افراد وابسته به تجهیزات پزشکی برقی در منزل دارند، باید با هماهنگی کارشناسان مربوط، برای ساعات قطعی برق برنامه‌ریزی کرده و منبع برق پشتیبان مناسب را پیش‌بینی کنند.

دهقانی با هشدار درباره استفاده نادرست از موتور برق اظهار کرد: روشن کردن موتور برق در پارکینگ‌های بسته، زیرزمین‌ها، انباری‌ها یا فضاهای فاقد تهویه مناسب بسیار خطرناک است، زیرا می‌تواند موجب تجمع گاز مونوکسیدکربن و مسمومیت افراد شود.

وی تاکید کرد: رعایت توصیه‌های ساده ایمنی در زمان خاموشی می‌تواند از حوادثی مانند گرفتار شدن در آسانسور، سقوط در محیط‌های تاریک، برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی جلوگیری کند. شهروندان در صورت وقوع حادثه باید ضمن حفظ آرامش با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند؛ نیروهای آتش‌نشانی اصفهان برای امدادرسانی و نجات شهروندان در آماده‌باش قرار دارند.

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