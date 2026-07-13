مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛
فارس رتبه برتر کشور در جذب قیر رایگان بازآفرینی شهری را کسب کرد
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از کسب رتبه برتر کشور توسط این استان در جذب قیر رایگان پروژههای بازآفرینی شهری خبر داد و گفت: استان فارس در سال ۱۴۰۴ با جذب بیش از ۱۱ هزار تن قیر رایگان، عملکردی کمنظیر در اجرای پروژههای بازآفرینی شهری به ثبت رسانده است.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی اظهار کرد: موفقیت کسب رتبه برترکشور در جذب قیر رایگان حاصل تعامل و هماهنگی مؤثر میان ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداریها و حمایت ویژه استاندار فارس و عنایت وزیر راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی استان بوده و نقش مهمی در تسریع اجرای پروژههای عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف بازآفرینی شهری داشته است.
وی افزود: با جذب بیش از ۱۱ هزار تن قیر رایگان، استان فارس موفق شد رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کند و از این ظرفیت برای اجرای پروژههای بهسازی معابر، ارتقای زیرساختهای شهری و ساماندهی محلات هدف بازآفرینی استفاده کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به گسترش برنامههای بازآفرینی شهری در سطح استان تصریح کرد: امروز اقدامات بازآفرینی شهری در ۲۰ شهرستان فارس در حال اجراست و این روند با همکاری شهرداریها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاههای مسئول با جدیت ادامه خواهد یافت.
عبدالهی تأکید کرد: توسعه متوازن شهری، ارتقای کیفیت سکونت در بافتهای فرسوده و ناکارآمد، افزایش ایمنی شهری و بهبود خدمات زیربنایی از مهمترین اهداف برنامههای بازآفرینی شهری است و ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، اجرای این برنامهها را با قوت دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: کسب این رتبه نشاندهنده برنامهریزی مناسب، پیگیری مستمر و همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد اجرای پروژههای بیشتری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و نوسازی بافتهای فرسوده استان باشیم.