فارس رتبه برتر کشور در جذب قیر رایگان بازآفرینی شهری را کسب کرد

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی اظهار کرد: موفقیت کسب رتبه برترکشور در جذب قیر رایگان حاصل تعامل و هماهنگی مؤثر میان اداره‌کل راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و حمایت ویژه استاندار فارس و عنایت وزیر راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان بوده و نقش مهمی در تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در محلات هدف بازآفرینی شهری داشته است.

وی افزود: با جذب بیش از ۱۱ هزار تن قیر رایگان، استان فارس موفق شد رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کند و از این ظرفیت برای اجرای پروژه‌های بهسازی معابر، ارتقای زیرساخت‌های شهری و ساماندهی محلات هدف بازآفرینی استفاده کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به گسترش برنامه‌های بازآفرینی شهری در سطح استان تصریح کرد: امروز اقدامات بازآفرینی شهری در ۲۰ شهرستان فارس در حال اجراست و این روند با همکاری شهرداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر دستگاه‌های مسئول با جدیت ادامه خواهد یافت.

عبدالهی تأکید کرد: توسعه متوازن شهری، ارتقای کیفیت سکونت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، افزایش ایمنی شهری و بهبود خدمات زیربنایی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های بازآفرینی شهری است و اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، اجرای این برنامه‌ها را با قوت دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: کسب این رتبه نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب، پیگیری مستمر و همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد اجرای پروژه‌های بیشتری در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان و نوسازی بافت‌های فرسوده استان باشیم.

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