مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
صدور پروانههای تحقیق و توسعه در فارس ۵۰۰ درصد رشد کرد/افزایش ۵۰ درصدی تعداد شرکتهای دانشبنیان استان
کارگاه آموزشی «نقش اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برونرفت از شرایط بحران» با محوریت مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه با همکاری اداره آموزش، پژوهش و فناوری ادارهکل صمت فارس، کارگزار ترویج معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری و راهبر توسعه طرح اعتبار مالیاتی در مراکز علمی و فناوری کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا، به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، صدور پروانههای تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۰۰ درصد رشد داشته و تعداد شرکتهای دانشبنیان فارس نیز در همین بازه زمانی ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده تأثیر مشوقهای مالیاتی و تقویت زیستبوم نوآوری در توسعه اقتصاد دانشبنیان استان است.
کریم مجرب در حاشیه این کارگاه با اشاره به رشد قابل توجه شاخصهای اقتصاد دانشبنیان در استان فارس اظهار کرد: رشد ۵۰۰ درصدی صدور پروانههای تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی و افزایش ۵۰ درصدی تعداد شرکتهای دانشبنیان در سال ۱۴۰۴، حاصل همافزایی و همکاری مؤثر تمامی اجزای زیستبوم نوآوری استان از جمله پارکهای علم و فناوری، فنبازار منطقهای فارس، دانشگاهها، شرکت شهرکهای صنعتی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صمت، انجمن شرکتهای دانشبنیان و سایر نهادهای فعال این حوزه است.
وی با اشاره به نقش ادارهکل صنعت، معدن و تجارت فارس در توسعه اقتصاد دانشبنیان افزود: ارتباط مستمر و نزدیک این ادارهکل با شرکتهای فناور و دانشبنیان، زمینه ایجاد بسترهای حمایتی، توسعه شبکه همکاریها و گسترش فعالیتهای نوآورانه را فراهم کرده و موجب شتاب گرفتن روند رشد این شرکتها شده است.
مدیرکل صمت فارس توسعه اقتصاد دانشبنیان را یکی از اولویتهای اصلی این ادارهکل برشمرد و اظهار داشت: انتخاب مشاور امور دانشبنیان، استقرار کارگزار ترویج معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، ارائه مشاوره تخصصی به متقاضیان ارزیابی دانشبنیان، برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی، حمایت از رویدادهای فناورانه، برگزاری نمایشگاه اکسپو و اختصاص فضای ویژه برای توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان، حمایت از تأمین مالی شرکتهای فناور و همچنین پشتیبانی از تشکیل نخستین صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) توسط شرکت کولر هوایی آبان، از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه به شمار میرود.
مجرب همچنین برگزاری کلینیکهای سیار صنعت با هدف رفع چالشهای شرکتهای فناور و دانشبنیان و برگزاری همایش صنعتگران حامی پژوهش و فناوری را از دیگر برنامههای اثرگذار ادارهکل صمت فارس عنوان کرد و گفت: مجموعه این اقدامات نقش مهمی در تقویت زیستبوم فناوری و افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان استان ایفا کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شرکتهای دانشبنیان فارس تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار نفر در شرکتهای دانشبنیان استان مشغول به کار هستند و این شرکتها سالانه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از ۵۰ میلیون دلار صادرات را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع بیانگر جایگاه مهم اقتصاد دانشبنیان در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی فارس است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در پایان تأکید کرد: بهرهگیری از ظرفیت مشوقهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون جهش تولید دانشبنیان، بهویژه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، میتواند ضمن افزایش سرمایهگذاری در حوزه فناوری، زمینه ارتقای بهرهوری، توسعه همکاری صنعت و دانشگاه و تقویت توان رقابتی صنایع را فراهم کند و ادارهکل صمت فارس با همکاری دستگاههای اجرایی، این مسیر را با جدیت دنبال و تسهیل خواهد کرد.
در این دوره آموزشی، سرفصلهایی از جمله معرفی مزایا و سازوکار بهرهگیری از مشوقهای قانون جهش تولید دانشبنیان، تبیین ضمانتهای اجرایی قانون و نقش ادارات امور مالیاتی در اجرای آن، تشریح اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه موضوع مواد ۱۱ و ۱۳ قانون، آشنایی با ظرفیتهای همکاری صنعت و دانشگاه، معرفی اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و همچنین برگزاری نشست تخصصی پرسش و پاسخ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آموزش این کارگاه را علیرضا شهابی، مشاور مدیرکل امور مالیاتی و میلاد سلطانی، راهبر توسعه طرح اعتبار مالیاتی در مراکز علمی و فناوری کشور بر عهده داشتند.