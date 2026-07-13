اعلام جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در فارس
معاون آموزشی دانشگاه شیراز و نماینده تامالاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در استان فارس، از برگزاری آزمون ورود به مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در استان خبر داد و جزئیات کامل این رویداد علمی مهم را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم هادیان با اعلام این خبر به اصحاب رسانه، توضیح داد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در ۱۲۹ کد رشته تحصیلی، طی ۳ نوبت مجزا شامل نوبتهای صبح و عصر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه و نوبت صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به گسترهی جغرافیایی برگزاری آزمون در استان فارس افزود: این آزمون بهصورت همزمان در ۱۱ شهرستان استان شامل اقلید، جهرم، داراب، شیراز، فسا، فیروزآباد، کازرون، لارستان، لامرد، مرودشت و ممسنی برگزار میشود تا دسترسی داوطلبان به حوزههای امتحانی با سهولت بیشتری فراهم شود.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس با ارائه آمار دقیق از تعداد داوطلبان گفت: در مجموع ۳۶ هزار و ۴۹۴ داوطلب در استان فارس در این آزمون ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۱۹ هزار و ۵۸۴ نفر زن و ۱۶ هزار و ۹۱۰ نفر مرد هستند. همچنین در شهرستان شیراز بهعنوان مهمترین حوزهی امتحانی استان، ۲۳ هزار و ۱۸۱ داوطلب حضور دارند که ۱۲ هزار و ۸۸۲ نفر از آنان را بانوان و ۱۰ هزار و ۲۹۹ نفر را آقایان تشکیل میدهند.
هادیان با تأکید بر اهمیت دریافت کارت ورود به جلسه، بیان کرد: داوطلبان گرامی میبایست از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج بر روی کارت از قبیل جنسیت، عکس، ناخوانا بودن شماره داوطلبی یا نوع معلولیت، داوطلبان عزیز میتوانند در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه به باجههای رفع نقص شهرستان محل آزمون خود مراجعه نمایند. آدرس دقیق این باجهها نیز بر روی درگاه سازمان سنجش قابل مشاهده است. گفتنی است، باجهی رفع نقص شهر شیراز در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز، واقع در خیابان ساحلی غربی مستقر خواهد بود.
معاون آموزشی دانشگاه شیراز همچنین یادآور شد: داوطلبانی که در بیشاز یک کد رشتهی آزمونی ثبتنام کردهاند، ملزم به چاپ کارت ورود به جلسهی جداگانه برای هر یک از کد رشتهها هستند.
هادیان در ادامهی سخنان خود به موارد الزامی و ممنوعیتهای جلسهی آزمون اشاره کرد و گفت: به همراه داشتن کارت ورود به جلسه، کارت ملی یا شناسنامهی عکسدار، چند مداد مشکی نرم پررنگ، پاککن و مدادتراش و ساعت مچی ساده در جلسهی آزمون الزامی است.
وی یادآورشد: به همراه داشتن هرگونه وسیلهی اضافی از جمله یادداشت و کاغذ، کیف، ماشینحساب و هرگونه وسیلهی الکترونیکی و ارتباطی نظیر ساعت هوشمند، دستبند و انگشتر هوشمند، تلفن همراه، پیجر و ریموت کنترل ممنوع بوده و با متخلفان بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.
وی در خصوص زمانبندی برگزاری آزمون تصریح کرد: ساعت شروع فرایند آزمون در نوبتهای صبح و عصر بهترتیب ۷:۳۰ و ۱۴:۳۰ است و دربهای حوزههای امتحانی ۳۰ دقیقه پیش از آغاز فرایند آزمون بسته خواهد شد. ازهمینرو، از داوطلبان گرامی تقاضا میشود ضمن رعایت زمانبندی، به ازدحام و ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به حوزههای امتحانی توجه ویژه داشته باشند.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در استان فارس در پایان با اشاره به تراکم بالای داوطلبان در شهرستان شیراز، تأکید کرد: به داوطلبانی که حوزهی امتحانی آنان در پردیس مرکزی دانشگاه شیراز (میدان ارم) یا دانشکدهی مهندسی (میدان نمازی و خیابان ملاصدرا) قرار دارد، اکیداً توصیه میشود؛ علاوهبر برنامهریزی دقیق برای حضور بهموقع در جلسه، تا حد امکان از وسایل حملونقل عمومی، بهویژه قطار شهری (ایستگاه نمازی) استفاده کنند تا با چالش ترافیک سنگین مواجه نشوند.
هادیان در پایان، برای تمامی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و اطمینان داد که تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر و منظمتر این آزمون در استان فارس اندیشیده شده است.