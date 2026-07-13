مصرف فراتر از الگوی استاندارد آب توسط 55 درصد مشترکان آبفای استان

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی در این رابطه افزود: هم‌اکنون حدود 45 درصد از مشترکین در محدوده الگوی بهینه مصرف قرار دارند که نشان‌دهنده رعایت الگوی مصرف توسط نزدیک به نیمی از جامعه هدف است، اما بخش عمده‌ای از منابع آبی استان مرکزی توسط گروه پرمصرف در واقع بلعیده می‌شود.

وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های انضباطی برای مدیریت تقاضا در مصرف آب ضروری است، بنابراین شرکت آبفا استان مرکزی صیانت از منابع آبی و حفظ پایداری شبکه، بازنگری در نحوه برخورد با مشترکین پرمصرف را در دستور کار قرار داده تا بازدارندگی لازم در برابر مصارف غیرمتعارف آب ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: اجرای پروژه‌های نوسازی تجهیزات و کاهش هدررفت در شبکه توزیع از اولویت‌های فنی است. تمرکز اصلی تأمین پایدار آب برای تمامی نقاط استان است. از تمامی مشترکین درخواست می‌شود رعایت الگوی مصرف را با جدیت در نظر بگیرند.

سرآبادانی به دیگر برنامه‌های در دست اقدام اشاره داشته و تصریح کرد: در کنار اقدامات زیرساختی، برنامه‌های فرهنگی و ترویجی نیز با هدف آگاهی‌بخشی به مشترکین پرمصرف در حال اجرا است تا با تغییر رویکرد در بخش خانگی، شاهد بهبود شاخص‌های بهره‌وری در بخش آب شرب استان مرکزی باشیم.

وی بیان داشت: تحقق اهداف کلان مدیریت منابع آب در گرو مشارکت فعال تمامی شهروندان است. در صورت تداوم الگوی فعلی مصرف توسط مشترکین پرمصرف، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ناگزیر به اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی مشترکان خواهد بود.

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