به گزارش ایلنا از خوزستان، حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد که ساعت ۱۳:۴۵ امروز دوشنبه، ۲۲ تیرماه، سه نقطه در شهرستان آبادان هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.

ولی‌الله حیاتی با اشاره به آخرین آمار تلفات این حادثه گفت: بر اثر این حمله تاکنون دو نفر به شهادت رسیده و سه نفر نیز مجروح شده‌اند.

وی افزود: گزارش‌های تکمیلی و جزئیات بیشتر پس از انجام ارزیابی‌های اولیه از محل حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بامداد امروز نیز نقاطی در شهرستان‌های اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، دزفول، اندیمشک، آبادان و اطراف شادگان هدف اصابت پرتابه قرار گرفت و بررسی میزان خسارات و پیامدهای این حملات همچنان ادامه دارد.

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