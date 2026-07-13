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قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
کد خبر : 1812698
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سکه و طلا امروز در بازار با افت قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.

به گزارش ایلنا از رشت،‌ قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۲ میلیون تومان

سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۷۴ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۰ هزار تومان معامله می شود.

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