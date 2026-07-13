قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افت قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۲ میلیون تومان
سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۷ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۷۴ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۸۰ هزار تومان معامله می شود.