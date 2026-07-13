تسریع در بهسازی کمربندی شیراز با هدف ارتقای ایمنی و روانسازی تردد
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری فارس از تسریع در روند اجرای پروژه لکهگیری و روکش آسفالت بخشی از محور کمربندی شیراز خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت عبور و مرور و بهرهگیری مناسب از فصل کاری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، امیرحسین جمشیدی با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: با توجه به ضرورت تسریع در اجرای عملیات لکهگیری و روکش آسفالت محور کمربندی شیراز در حدفاصل پل شهدای نیروی دریایی تا نواب صفوی در باند رفت و برگشت، موضوع با رویکردی کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با عنایت به زمانبر بودن فرآیندهای معمول برگزاری مناقصه عمومی و لزوم استفاده حداکثری از شرایط مناسب اجرایی، تمهیدات لازم جهت ترک تشریفات برگزاری مناقصه برای تسریع در آغاز عملیات این پروژه پیشبینی شده است تا شهروندان هرچه سریعتر از نتایج آن بهرهمند شوند.
جمشیدی ادامه داد: بر اساس بررسیهای فنی، مالی و اجرایی انجامشده، مقدمات لازم برای اجرای پروژه با رعایت صرفه و صلاح دولت و با تأکید بر مدیریت مؤثر، کیفیت مناسب اجرا و تکمیل پروژه در کوتاهترین زمان ممکن توسط اداره کل راه آری و حمل و نقل جادهای فراهم شده است.
مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حملونقل و ترافیک استانداری فارس با بیان اینکه بهسازی این محور از مطالبات مهم در حوزه حملونقل شهری و برونشهری شهروندان است، گفت: اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی،بهبود سطح خدمات جادهای و ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.
وی تأکید کرد: استانداری فارس با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، تسریع در پروژههای اولویتدار عمرانی و زیرساختی را با جدیت دنبال میکند و بهسازی محورهای پرتردد، بهویژه در محدودههای حساس و اثرگذار، از جمله برنامههای مهم در این حوزه است.