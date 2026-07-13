مهر و موم واحد تولیدی آلاینده در مهریز

به گزازش ایلنا از مهریز، محمد حسین دهقان طزرجانی اظهار کرد: در پی احراز تخلفات زیست‌محیطی یک واحد تولیدی در زمینه مدیریت غیراصولی پسماند و زباله‌سوزی، دستور مهر و موم این واحد صادر و توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اجرا شد.

وی افزود: فعالیت این واحد به دلیل ایجاد آلودگی و تهدید سلامت عمومی و محیط زیست متوقف شده و همزمان برای مدیر واحد متخلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده است تا روند رسیدگی مطابق مقررات قانونی انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مهریز با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست از مصادیق حقوق عامه و از اولویت‌های دستگاه قضایی است، تصریح کرد: تمامی واحد‌های صنعتی و تولیدی موظف هستند فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های زیست‌محیطی انجام دهند و دستگاه قضایی در برابر هرگونه تخلف در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دهقان طزرجانی از مدیران واحد‌های تولیدی خواست با مدیریت صحیح پسماند و رعایت الزامات زیست‌محیطی، از بروز تخلفات و آسیب به محیط زیست جلوگیری کنند و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی در راستای صیانت از سلامت شهروندان و حفظ محیط زیست، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان را ادامه خواهد داد.

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