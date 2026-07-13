شهرهای شمالی اردبیل تا پایان هفته دمای 41 درجه را تجربه می کنند

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های هواشناسی، از امروز تا اواسط هفته آینده جو استان پایدار بوده و طی امروز و فردا آسمان غالب مناطق استان صاف همراه با وزش باد ملایم بوده و هوای نسبتاً گرمی را در سطح استان خواهیم داشت.

وی افزود: در مناطق مرکزی و شهرستان خلخال دمای هوا 30 -34 درجه سلسیوس و در مناطق شمالی و شهرستان کوثر 38 تا 41 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: توصیه می شود در ساعات اوج گرما 11 تا 17 از حضور غیرضروری در فضای باز خوداری کرده و از هرگونه اقدامی که احتمال رخداد آتش سوزی در مراتع را افزایش دهد اجتناب شود.

کوهی اضافه کرد: از روز چهارشنبه با توجه به تقویت جریانات شرقی، از شدت گرمای هوا کاسته شده و در روزهای پایانی هفته پنج شنبه و جمعه ضمن کاهش چند درجه ای دمای هوا، بویژه در مناطق شمالی و جنوبی، آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

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