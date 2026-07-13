اجرای ۴۵ پروژه راه روستایی در فارس/۱۴۸ روستا منتفع شدند

به گزارش ایلنا، عبدالرسول باصری اظهار کرد: در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، ۴۵ پروژه در حوزه احداث، تعریض، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در شهرستان‌های مختلف استان در دست اجرا قرار گرفته که نقش مهمی در ارتقای سطح دسترسی و بهبود ارتباطات روستایی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی انجام‌شده افزود: در این مدت بیش از ۸۳.۷ کیلومتر عملیات زیرسازی در پروژه‌های راه روستایی استان انجام شده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس ادامه داد: همچنین در قالب این پروژه‌ها، حدود ۱۲۰ دستگاه ابنیه فنی احداث و نزدیک به ۴۶ کیلومتر عملیات آسفالت در محورهای روستایی اجرا شده است.

باصری با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها موجب بهره‌مندی حدود ۱۴۸ روستا از مسیرهای مناسب روستایی شده است، تصریح کرد: این اقدامات تأثیر قابل توجهی در تسهیل تردد، بهبود دسترسی ساکنان، ارتقای ایمنی سفرها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مناطق روستایی خواهد داشت.

وی گستره اجرای پروژه‌ها را مربوط به شهرستان‌های مختلف استان از جمله شیراز، خفر، داراب، فسا، کازرون، ممسنی، سپیدان، جهرم، خرم‌بید، قیر و کارزین، زرین‌دشت، اقلید و سرچهان عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی انجام‌شده شامل احداث راه، تعریض و بهسازی مسیرها، اصلاح ترانشه‌ها و اجرای ابنیه فنی بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی فارس در ادامه به برخی پروژه‌های شاخص اشاره کرد و افزود: احداث محور روستایی دبیران ـ احمدآباد در زرین‌دشت، تعریض محور فدامی در داراب، تعریض مسیر نوبندگان ـ خورنگان در فسا، تعریض و بهسازی محور سیاخ دارنگون در شیراز و همچنین اجرای پروژه‌های تادوان، برایجان، آبگل و حسن‌آقایی در شهرستان خفر از جمله طرح‌های مهم در حال اجرا هستند.

وی ادامه داد: پروژه‌های چناران در جهرم، میرزامحمد و بردله در سپیدان، حسین‌آباد ـ دیلمی و پوسکان قطعه سوم در کازرون، گوسنگان ـ صحرابید در ممسنی، دژکرد در اقلید، عباس‌آباد و دستجرد در خرم‌بید و نیز محورهای دشت‌لار و قلات ـ کارزین در شهرستان قیر و کارزین نیز در فهرست پروژه‌های فعال راه روستایی استان قرار دارند.

باصری در پایان با اشاره به سهم بالای پروژه‌های ساخت و تعریض در برنامه‌های امسال اظهار کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های انجام‌شده به توسعه و ارتقای محورهای روستایی اختصاص یافته و عملیات آسفالت نیز در چند محور اولویت‌دار اجرایی شده است تا با تکمیل این پروژه‌ها، شاهد افزایش ایمنی، تسهیل رفت‌وآمد و بهبود دسترسی ساکنان مناطق روستایی استان باشیم.