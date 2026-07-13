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تخصیص بودجه یک همتی برای امنیت غذایی فارس

تخصیص بودجه یک همتی برای امنیت غذایی فارس
کد خبر : 1812519
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مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای سال ۱۴۰۵ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اختصاص اعتباری بیش از یک همت، زیرساخت‌های مالی لازم برای تأمین حقوق پرسنل و پوشش تمامی هزینه‌های جاری و عملیاتی جهت پیشبرد مأموریت‌های امنیت غذایی را فراهم کرد.

به گزارش ایلنا، حسین رئیسی اظهار کرد: این موافقت‌نامه به عنوان اصلی‌ترین پشتوانه مالی سازمان در سال پیش رو عمل خواهد کرد.

وی بیان کرد: این بودجه علاوه بر تأمین حقوق و دستمزد تمامی پرسنل سازمان، مسئول پوشش کامل هزینه‌های جاری و عملیاتی خواهد بود تا فعالیت‌های اجرایی سازمان با تداوم و قدرت ادامه یابد.

این مقام مسئول در ادامه با تشریح ساختار فنی این موافقت‌نامه اعلام کرد: فرآیند تنظیم و مبادله این اسناد با همکاری و تأیید رئیس کارگروه تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: این موافقت‌نامه در قالب ۱۰ برنامه مشخص و ۶۸ خدمت مجزا تدوین شده است تا چارچوب دقیق هزینه‌کردها و نحوه تخصیص اعتبارات برای پیشبرد مأموریت‌های حیاتی سازمان، به‌ویژه در حوزه استراتژیک امنیت غذایی، به دقت مشخص و مدیریت شود.

رئیسی با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع منابع مالی عنوان کرد: تثبیت منابع مالی برای هزینه‌های جاری و حقوق پرسنلی، مسیر اصلی را برای ارتقای سطح عملکرد سازمان هموار می‌کند.

مدیر امور برنامه و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: با این توانمندی مالی، سازمان می‌تواند بر بهبود فرآیندهای نظارتی، مدیریت زنجیره تأمین و در نهایت تقویت امنیت غذایی که از مهم‌ترین محورهای فعالیت سازمان جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، تمرکز و فعالیت بیشتری داشته باشد.

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