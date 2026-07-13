تاکید فرماندار تاکستان بر تکمیل طرحهای عمرانی ورزشی و تقویت نظارت بر فعالیتهای ورزشی
فرماندار تاکستان با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای عمرانی ورزشی، خواستار پیگیری مستمر طرحها و استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی برای به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صبح امروز در دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان با سلمانی فرماندار آخرین وضعیت برنامهها، طرحهای عمرانی و مسائل حوزه ورزش مورد بررسی قرار گرفت.
میکائیل سلمانی، فرماندار تاکستان در این دیدار با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژههای عمرانی ورزشی، خواستار پیگیری مستمر طرحها و استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی برای به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام شد.
وی همچنین بر برگزاری منظم جلسات هیأتهای ورزشی، بررسی عملکرد و نظارت دقیق بر فعالیت هیأتها تأکید کرد و توجه به قهرمانان ورزشی و حمایت از استعدادهای ورزشی را از اولویتهای حوزه ورزش دانست.
فرماندار با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی، خواستار برنامهریزی مناسب برای گسترش مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی شد.
سلمانی همچنین بر برگزاری جلسات منظم با مسئولان باشگاههای ورزشی خصوصی و نظارت بر اماکن ورزشی خصوصی، رعایت ضوابط، وضعیت فعالیت و عملکرد این مجموعهها تأکید کرد.