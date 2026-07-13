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تأخیر در پرداخت حقوق خرداد کارگران فضای سبز شهرداری شوش

تأخیر در پرداخت حقوق خرداد کارگران فضای سبز شهرداری شوش
کد خبر : 1812469
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با وجود پرداخت حقوق خردادماه بخش عمده‌ای از کارکنان شهرداری شوش، بیش از ۶۰ کارگر فضای سبز همچنان حقوق خود را دریافت نکرده‌اند؛ موضوعی که به گفته پیمانکار، ناشی از اختلال در خدمات بانکی است، اما کارگران خواستار پاسخگویی مسئولان و تعیین تکلیف وضعیت پرداخت‌ها هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا خوزستان، بیش از ۶۰ نفر از کارگران فضای سبز شهرداری شوش با گذشت چند هفته از پایان خردادماه، هنوز حقوق این ماه را دریافت نکرده‌اند؛ موضوعی که به گفته آنان، مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌هایشان را دوچندان کرده است.

کارگران فضای سبز شهرداری شوش به ایلنا گفتند: در حالی که حقوق خردادماه اکثر کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری پرداخت شده، مطالبات آنان همچنان بلاتکلیف مانده است.

به گفته این کارگران، پیمانکار فضای سبز علت تأخیر در پرداخت حقوق را قطع یا اختلال در خدمات بانکی عنوان کرده است، اما آنان معتقدند این موضوع نباید موجب تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد کارگران شود.

کارگران فضای سبز شهرداری شوش با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی، تأکید کردند که تأخیر در پرداخت حقوق، تأمین هزینه‌های ضروری خانوار را با مشکل مواجه کرده و انتظار دارند مسئولان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

پیگیری‌های خبرنگار ایلنا برای دریافت توضیحات از شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شوش تا زمان تنظیم این خبر به نتیجه نرسید و پاسخی از سوی آنان ارائه نشد.

کارگران خواستار ورود مسئولان شهرستانی برای تعیین تکلیف وضعیت پرداخت حقوق و جلوگیری از تکرار چنین تأخیرهایی شدند.

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