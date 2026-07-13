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دفن غیراصولی زباله، آتش‌سوزی ۱۰ ساعته در دل جنگل‌های ارمند چهارمحال و بختیاری را رقم زد

دفن غیراصولی زباله، آتش‌سوزی ۱۰ ساعته در دل جنگل‌های ارمند چهارمحال و بختیاری را رقم زد
کد خبر : 1812398
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جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت: بخشی از جنگل‌های منطقه ارمند در شهرستان خانمیرزا بر اثر سرایت آتش از محل دفن زباله دچار حریق شد و پس از ۱۰ ساعت تلاش نیروهای امدادی و مردمی به طور کامل مهار شد.

ایمان اسکندری‌نژاد صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: آتش از محل دفن زباله در منطقه ارمند که به‌صورت غیراصولی و غیربهداشتی انجام شده بود، به عرصه‌های جنگلی مجاور سرایت کرد و موجب آتش‌سوزی و از بین رفتن بخشی از پوشش گیاهی شده است.

وی افزود: با وجود مهار کامل آتش، نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و کنترل کانون‌های احتمالی حریق دست‌کم تا ظهر ادامه دارد تا از احتمال شعله‌ور شدن دوباره آتش در برخی نقاط جلوگیری شود.

اسکندری نژاد گفت: در این آتش‌سوزی بیش از ۳۰ هکتار از زیراشکوب و بخشی از جنگل دچار حریق شد و خسارت‌های بسیار عمیق و جبران‌ناپذیری به عرصه‌های طبیعی منطقه وارد آمد که با هیچ مبلغی قابل جبران نیست و  برآورد دقیق تعداد درختان آسیب دیده پس از پایان عملیات پایش و ارزیابی کارشناسی اعلام می‌شود.

 

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