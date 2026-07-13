وی افزود: با وجود مهار کامل آتش، نیروهای عملیاتی همچنان در منطقه مستقر هستند و عملیات پایش و کنترل کانون‌های احتمالی حریق دست‌کم تا ظهر ادامه دارد تا از احتمال شعله‌ور شدن دوباره آتش در برخی نقاط جلوگیری شود.

اسکندری نژاد گفت: در این آتش‌سوزی بیش از ۳۰ هکتار از زیراشکوب و بخشی از جنگل دچار حریق شد و خسارت‌های بسیار عمیق و جبران‌ناپذیری به عرصه‌های طبیعی منطقه وارد آمد که با هیچ مبلغی قابل جبران نیست و برآورد دقیق تعداد درختان آسیب دیده پس از پایان عملیات پایش و ارزیابی کارشناسی اعلام می‌شود.