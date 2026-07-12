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معاون سیاسی استانداری بوشهر تکذیب کرد:

صحت نداشتن اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر

صحت نداشتن اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر
کد خبر : 1812347
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معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر شایعات حمله به نیروگاه اتمی را تکذیب کرده و گفت: انتشار برخی مطالب در خصوص اصابت پرتابه دشمن به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد. این نیروگاه هم‌اینک هیچگونه مشکلی ندارد و با امنیت کامل در حال فعالیت است.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: انتشار شایعات بی‌پایه و اساس و غیرموثق در خصوص اصابت پرتابه‌های دشمن به مکان‌های نظامی و غیرنظامی توسط رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و انسان‌رسانه‌ها موجب ایجاد نگرانی، تشویش اذهان عمومی شده است. در حالی که این اخبار کذب است.

وی به تبعات و پیامدهای انتشار شایعات در فضای عمومی جامعه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: پیش از انتشار هرگونه مطلب خبری، باید صحت آن از مراجع زیربط استعلام شود. در این راستا از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار را از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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