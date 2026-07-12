به گزارش ایلنا، عطااله صادقی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه در محور مواصلاتی یاد شده، تیم‌های امدادی و کارشناسان محیط زیست در محل حضور یافتند. خوشبختانه به دلیل واژگونی تانکر در شانه خاکی جاده، این وسیله نقلیه فاصله مناسبی با رودخانه داشت و از وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی جلوگیری شد.

وی به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از وقوع حادثه زیست‌محیطی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با حضور به‌ موقع نیروهای عملیاتی، اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از نشت و سرایت احتمالی محتویات نفتا به بستر رودخانه انجام شد. با اقدامات انجام شده در حال حاضر وضعیت تحت کنترل کامل قرار دارد.

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