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رئیس اورژانس استان همدان خبر داد:

مسمومیت 8 بانوی ورزشکار بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن در شهرستان ملایر

مسمومیت 8 بانوی ورزشکار بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن در شهرستان ملایر
کد خبر : 1812286
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: 8 بانوی ورزشکار در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهرستان ملایر بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن به دلیل استفاده از موتور برق در فضای بسته دچار مسمومیت و گازگرفتگی شدند.

به گزارش ایلنا، محمد ربیع یگانه افزود: گزارشی مبنی بر مسمومیت 8 بانوی ورزشکار در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهرستان ملایر بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس استان همدان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه تکنسین‌های اوژانس نشان داد استفاده از موتور برق در فضای بسته باشگاه موجب انتشار گاز منوکسیدکربن و مسمومیت ورزشکاران حاضر در این ورزشی شده است. تیم‌های عملیاتی اورژانس پس از حضور در محل حادثه، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت: تمامی 8 مصدوم این حادثه پس از پایدار شدن وضعیت جسمانی، با آمبولانس‌های اورژانس 115 برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان مهر شهرستان ملایر منتقل شدند.

ربیع یگانه به آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گازگرفتگی اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی اورژانس و همچنین تلاش‌های کادر درمان بیمارستان، تمامی مصدومان این حادثه گازگرفتگی پس از دریافت خدمات پزشکی و بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

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