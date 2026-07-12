سخنگوی سازمان آتشنشانی مشهد خبر داد:
مهار آتشسوزی گسترده در انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم جاده کلات
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به وقوع حادثه آتشسوزی در منطقه اشاره کرده و گفت: عملیات مهار انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم که در جاده کلات این شهر گرفتار آتشسوزی گسترده شد، در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، معین فرخنده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: آتشسوزی انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم جاده کلات، ساعاتی پیش اعلام شده و 40 آتشنشان از شهرداری مشهد به محل وقوع حادثه آتشسوزی اعزام شدند.
وی ادامه داد: این انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم گرفتار آتشسوزی گسترده شده بود که حریق توسط آتشنشانان مهار شده و عملیات لکهگیری در حال انجام است. این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.