به گزارش ایلنا، معین فرخنده به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: آتش‌سوزی انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم جاده کلات، ساعاتی پیش اعلام شده و 40 آتش‌نشان از شهرداری مشهد به محل وقوع حادثه آتش‌سوزی اعزام شدند.

وی ادامه داد: این انبار 1000 مترمربعی پرز و پشم گرفتار آتش‌سوزی گسترده شده بود که حریق توسط آتش‌نشانان مهار شده و عملیات لکه‌گیری در حال انجام است. این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آن در دست بررسی است.

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