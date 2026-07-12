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فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان خبر داد:

رفع تصرف بیش از 11 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

رفع تصرف بیش از 11 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی
کد خبر : 1812275
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فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به رفع تصرق اراضی ملی در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 11 هکتار و 600 مترمربع از اراضی ملی این استان در 3 ماهه نخست سال جاری رفع تصرف و بازپس‌گیری شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ عابدین ملکی‌پویا به تشریح جزئیات این رفع تصرفات پرداخته و در این رابطه افزود: در راستای صیانت از انفال و اجرای احکام قضایی، این میزان از اراضی ملی استان مرکزی در شهرستان‌های ساوه، آشتیان، کمیجان، شازند و خمین از اختیار متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد.

وی به اقدامات مستمر نیروهای یگان حفاظت در صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حفاظت از اراضی ملی خط قرمز یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی است و با هرگونه دست‌اندازی به این عرصه‌ها، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: همچنین 65 فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی به مساحت 238 هکتار در 3 ماهه ابتدایی سال جاری تشکیل شده و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است. این پرونده‌ها با جدیت در دست پیگیری قرار دارند.

سرهنگ ملکی‌پویا تصریح کرد: نیاز است شهروندان و دوستداران طبیعت در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و یا آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره تلفن 1504 مربوط به سامانه امداد جنگل و مرتع، به یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اطلاع دهند.

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