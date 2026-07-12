طرح غربالگری رایگان بینایی و شنوایی برای کودکان در اردبیل

به گزارش ایلنا، جمعیت رابطین بهداشت و سلامت استان اردبیل با همکاری بهزیستی شهرستان اردبیل، طرح غربالگری رایگان پیشگیری و درمان اختلالات بینایی و شنوایی را برای کودکان ۳ تا ۶ سال برگزار می‌کند. این طرح که با هدف تشخیص زودهنگام و پیشگیری از مشکلات جدی‌تر سلامت در کودکان انجام می‌شود، روز دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در مسجد امام حسن (ع)، پایگاه ۳۵ (نزدیکترین مرکز بهداشت به مسجد) برگزار خواهد شد.

این معاینات که توسط ادیولوژیست و اپتومتریست انجام خواهد شد، کاملاً رایگان است. والدین گرامی با در دست داشتن شناسنامه کودک خود می‌توانند در این طرح شرکت کرده و از سلامت چشمان و گوش‌های فرزندانشان اطمینان حاصل کنند.

این اقدام در راستای اهمیت بالای تشخیص و درمان به موقع اختلالات بینایی و شنوایی در سنین رشد کودکان صورت می‌گیرد، چرا که بسیاری از این مشکلات با معاینات ساده قابل پیشگیری و درمان قطعی هستند

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