طرح غربالگری رایگان بینایی و شنوایی برای کودکان در اردبیل
جمعیت رابطین بهداشت و سلامت استان اردبیل با همکاری بهزیستی شهرستان اردبیل، طرح ملی غربالگری رایگان بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال و شنوایی کودکان ۳ تا ۵ سال را روز دوشنبه در مسجد امام حسن (ع) برگزار میکند.
به گزارش ایلنا، جمعیت رابطین بهداشت و سلامت استان اردبیل با همکاری بهزیستی شهرستان اردبیل، طرح غربالگری رایگان پیشگیری و درمان اختلالات بینایی و شنوایی را برای کودکان ۳ تا ۶ سال برگزار میکند. این طرح که با هدف تشخیص زودهنگام و پیشگیری از مشکلات جدیتر سلامت در کودکان انجام میشود، روز دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در مسجد امام حسن (ع)، پایگاه ۳۵ (نزدیکترین مرکز بهداشت به مسجد) برگزار خواهد شد.
این معاینات که توسط ادیولوژیست و اپتومتریست انجام خواهد شد، کاملاً رایگان است. والدین گرامی با در دست داشتن شناسنامه کودک خود میتوانند در این طرح شرکت کرده و از سلامت چشمان و گوشهای فرزندانشان اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای اهمیت بالای تشخیص و درمان به موقع اختلالات بینایی و شنوایی در سنین رشد کودکان صورت میگیرد، چرا که بسیاری از این مشکلات با معاینات ساده قابل پیشگیری و درمان قطعی هستند