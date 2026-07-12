به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با بیان اینکه این پروژه‌ها بر پایه مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شیراز در سال ۱۴۰۲ طراحی شده‌اند، گفت: توسعه زیرساخت‌های پارکینگ در نقاط پرتردد شهر، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت هوشمند ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در کلان‌شهر شیراز است.

وی افزود: هم‌اکنون عملیات اجرایی پارکینگ‌های طبقاتی در سه نقطه مهم شهر شامل پارک‌سوار احمدی، پارکینگ غدیر و پایانه کاراندیش با ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ خودرو در حال اجراست و با تکمیل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت جدید پارکینگ‌های عمومی شیراز به بیش از ۳۵۰۰ خودرو خواهد رسید.

شهردار شیراز با اشاره به پروژه پارکینگ و پارک‌سوار احمدی اظهار داشت: این طرح در زمینی به مساحت ۴۶ هزار مترمربع در خیابان احمدی شمالی، یکی از پرترددترین محورهای شهر، در حال احداث است و شامل بخش‌های مجزای پارکینگ سواری و پایانه اتوبوس خواهد بود.

اسدی ادامه داد: بخش پارکینگ سواری این مجموعه با چهار طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی زمین، ظرفیت ایجاد حدود ۱۶۰۰ جای پارک را خواهد داشت؛ ظرفیتی که نقش مهمی در کاهش ترافیک، ساماندهی توقف خودروها، کاهش پارک‌های دوبل و افزایش ایمنی تردد ایفا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه جانمایی و ظرفیت‌سنجی این پروژه‌ها بر اساس مطالعات میدانی، تحلیل داده‌های ترافیکی و بررسی دقیق شبکه معابر انجام شده است، گفت: توسعه پارکینگ‌های عمومی به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری برای استفاده بهینه از ظرفیت معابر و کاهش گره‌های ترافیکی محسوب می‌شود.

شهردار شیراز همچنین از توجه ویژه به شاخص‌هایی همچون دسترسی آسان، ایمنی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدیریت ورود و خروج و اتصال مناسب به شبکه حمل‌ونقل عمومی در طراحی این پروژه‌ها خبر داد و افزود: نگاه مدیریت شهری به این طرح‌ها فراتر از احداث یک سازه بتنی است و هدف اصلی، ایجاد راهکارهای پایدار و هوشمند برای پاسخگویی به نیازهای آینده شهر است.

اسدی در پایان با اشاره به عزم مدیریت شهری برای حل مشکلات دیرینه ترافیکی شیراز تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مؤثر در ساماندهی ترافیک شهری، کاهش توقف‌های غیرمجاز و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.