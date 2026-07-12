خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز ساخت هم‌زمان پارکینگ‌های طبقاتی در شیراز/ ۳۵۰۰ جای پارک جدید به شهر اضافه می‌شود

آغاز ساخت هم‌زمان پارکینگ‌های طبقاتی در شیراز/ ۳۵۰۰ جای پارک جدید به شهر اضافه می‌شود
کد خبر : 1812223
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار شیراز از آغاز اجرای هم‌زمان چند پروژه بزرگ پارکینگ طبقاتی در نقاط مختلف شهر خبر داد و این طرح‌ها را بخشی از راهبرد مدیریت شهری برای کاهش ترافیک، رفع کمبود جای پارک و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی با بیان اینکه این پروژه‌ها بر پایه مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شیراز در سال ۱۴۰۲ طراحی شده‌اند، گفت: توسعه زیرساخت‌های پارکینگ در نقاط پرتردد شهر، یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت هوشمند ترافیک و روان‌سازی عبور و مرور در کلان‌شهر شیراز است.

وی افزود: هم‌اکنون عملیات اجرایی پارکینگ‌های طبقاتی در سه نقطه مهم شهر شامل پارک‌سوار احمدی، پارکینگ غدیر و پایانه کاراندیش با ظرفیت بیش از ۲۵۰۰ خودرو در حال اجراست و با تکمیل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت جدید پارکینگ‌های عمومی شیراز به بیش از ۳۵۰۰ خودرو خواهد رسید.

شهردار شیراز با اشاره به پروژه پارکینگ و پارک‌سوار احمدی اظهار داشت: این طرح در زمینی به مساحت ۴۶ هزار مترمربع در خیابان احمدی شمالی، یکی از پرترددترین محورهای شهر، در حال احداث است و شامل بخش‌های مجزای پارکینگ سواری و پایانه اتوبوس خواهد بود.

اسدی ادامه داد: بخش پارکینگ سواری این مجموعه با چهار طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی زمین، ظرفیت ایجاد حدود ۱۶۰۰ جای پارک را خواهد داشت؛ ظرفیتی که نقش مهمی در کاهش ترافیک، ساماندهی توقف خودروها، کاهش پارک‌های دوبل و افزایش ایمنی تردد ایفا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه جانمایی و ظرفیت‌سنجی این پروژه‌ها بر اساس مطالعات میدانی، تحلیل داده‌های ترافیکی و بررسی دقیق شبکه معابر انجام شده است، گفت: توسعه پارکینگ‌های عمومی به‌ویژه در محدوده مرکزی شهر، یکی از اولویت‌های مدیریت شهری برای استفاده بهینه از ظرفیت معابر و کاهش گره‌های ترافیکی محسوب می‌شود.

شهردار شیراز همچنین از توجه ویژه به شاخص‌هایی همچون دسترسی آسان، ایمنی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند مدیریت ورود و خروج و اتصال مناسب به شبکه حمل‌ونقل عمومی در طراحی این پروژه‌ها خبر داد و افزود: نگاه مدیریت شهری به این طرح‌ها فراتر از احداث یک سازه بتنی است و هدف اصلی، ایجاد راهکارهای پایدار و هوشمند برای پاسخگویی به نیازهای آینده شهر است.

اسدی در پایان با اشاره به عزم مدیریت شهری برای حل مشکلات دیرینه ترافیکی شیراز تأکید کرد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مؤثر در ساماندهی ترافیک شهری، کاهش توقف‌های غیرمجاز و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل