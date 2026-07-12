سقوط کوییک به دره جان زوج میانسال را گرفت

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در محور قزوین-الموت-تنکابن موسوم به سرهنگ کبریت میان خبر داد و اظهار کرد: در پی آن راننده و سرنشین یک دستگاه خودروی سواری کوئیک جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه این محور در حال ساخت و تردد در آن خطرناک و مرگبار است، افزود: ساعت ۱۳:۰۰ امروز یکشنبه بیست‌ویکم تیر یک دستگاه خودروی سواری کوئیک در کیلومتر ۱۹ محور مذکور در حال تردد بود که به علت توجه نداشتن راننده به جلو، از مسیر اصلی منحرف شده و پس از خروج از جاده، به دلیل نبود حفاظ ایمنی در حاشیه مسیر، به داخل پرتگاه سقوط کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین عنوان کرد: در پی این حادثه و بر اثر شدت جراحات وارده، راننده و سرنشین خودرو که زن و شوهر میانسال بودند در صحنه جان باختند.

تقی‌خانی با اشاره به تکرار حوادث و آمار نگران کننده تصادفات در این محور گفت: ماه جاری چهار نفر از هموطنان در سوانح رانندگی این محور جان خود را از دست داده‌اند و چندین فقره تصادف منجر به جرح نیز به وقوع پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: این محور همچنان در دست احداث بوده و هنوز به اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تحویل نشده است؛ از این رو فاقد استانداردها و تجهیزات کامل ایمنی بوده و رانندگان باید ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در صورت عبور از این مسیر با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی بیش از سایر معابر، حرکت کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین بر ضرورت تسریع در ایمن‌سازی، نصب تابلو، علائم و حفاظ‌های ایمنی در این محور تا زمان بهره‌برداری رسمی تأکید کرد.

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