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اجرای طرح هادی بامحوریت گردشگری در ۶ روستای گردشگری شهرستان اردبیل

اجرای طرح هادی بامحوریت گردشگری در ۶ روستای گردشگری شهرستان اردبیل
کد خبر : 1812072
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فرماندار اردبیل با تأکید بر اولویت‌بندی توسعه متوازن در مناطق روستایی گفت: طرح هادی در ۱۱۳ روستای شهرستان اردبیل که فاقد طرح هادی بوده اجرا شده و می شود.

به گزارش ایلنا، فرزاد قلندری در جلسه بررسی روند اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان اردبیل، با اشاره به رویکرد دولت برای توسعه عدالت‌محور در مناطق روستایی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی از جمله اولویت‌های اصلی فرمانداری است و در همین راستا، اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به اقدامات انجام شده در سال جاری گفت: امسال برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای طرح هادی در ۲۴ روستای شهرستان صورت گرفته که عملیات اجرایی آن آغاز شده است. همچنین برای سال آینده نیز اجرای این طرح در بیش از ۲۲ روستای دیگر هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به حجم عملیات و اعتبارات تخصیصی افزود: در مجموع، ۱۳۰ هزار متر مربع عملیات عمرانی در قالب طرح‌های هادی در حال اجرا یا تکمیل است که برای این منظور، اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است. همچنین با استفاده از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور، پروژه‌های عمرانی در روستاهایی که طرح هادی در آن‌ها اجرا شده، تقویت شده است

قلندری از آماده‌سازی ۲۱ روستا برای عملیات شن‌ریزی خبر داد و تصریح کرد: عملیات اجرایی در این مناطق نیز به زودی آغاز خواهد شد تا رفاه و تردد آسان اهالی روستاها فراهم شود.

وی با تأکید بر پتانسیل‌های بی‌نظیر شهرستان اردبیل در حوزه توریسم افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی به عنوان یک راهبرد کلیدی در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، مطالعه و اجرای طرح هادی با محوریت گردشگری در ۶ روستای هدف گردشگری شهرستان اردبیل آغاز شده است که می‌تواند نقش بسزایی در تقویت اقتصاد بومی و رونق صنعت گردشگری ایفا کند.

فرماندار اردبیل به حمایت از مسکن روستایی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح‌های عمرانی، تسهیل در روند صدور سند مالکیت روستایی و همچنین تسریع در پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی مسکن روستایی در اولویت است تا شاهد افزایش ضریب ایمنی و رفاه برای ساکنان عزیز روستاهای شهرستان باشیم.

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