خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی کهگیلویه و بویراحمد:

اصابت پهپاد دشمن به اطراف یاسوج

اصابت پهپاد دشمن به اطراف یاسوج
کد خبر : 1811966
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اصابت پرتابه پهپاد دشمن امریکایی - صهیونیستی به اطراف شهر یاسوج در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه (۲۱ تیر) خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد،‌ فتاح محمدی روز یکشنبه گفت: ساعت سه بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر یاسوج مورد اصابت پرتابه پهپاد دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این حمله تلفات جانی نداشت و فقط به یک وسیله نقلیه خسارت وارد شده است.

یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل