معاون سیاسی کهگیلویه و بویراحمد:
اصابت پهپاد دشمن به اطراف یاسوج
معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد از اصابت پرتابه پهپاد دشمن امریکایی - صهیونیستی به اطراف شهر یاسوج در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه (۲۱ تیر) خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی روز یکشنبه گفت: ساعت سه بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر یاسوج مورد اصابت پرتابه پهپاد دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.
معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این حمله تلفات جانی نداشت و فقط به یک وسیله نقلیه خسارت وارد شده است.
یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است.