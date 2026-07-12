اصابت پهپاد دشمن به اطراف یاسوج

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد،‌ فتاح محمدی روز یکشنبه گفت: ساعت سه بامداد امروز یک منطقه در اطراف شهر یاسوج مورد اصابت پرتابه پهپاد دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این حمله تلفات جانی نداشت و فقط به یک وسیله نقلیه خسارت وارد شده است.

یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد است.

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