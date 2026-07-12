گرد و خاک در منطقه سیستان، ۱۶۶۵ نفر را روانه مراکز درمانی کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون یکهزار و ۶۶۵ نفر به دنبال وقوع طوفانهای گرد و خاک در منطقه سیستان به مراکز درمانی مراجعه کردهاند که از این تعداد ۱۶۲ نفر بستری و هزار و ۵۰۳ نفر به صورت سرپایی درمان شدهاند.
به گزارش ایلنا، حسین شهدادی روز یکشنبه با اشاره به پیامدهای بهداشتی طوفانهای گرد و خاک در منطقه سیستان اظهار کرد: از مجموع یکهزار و ۶۶۵ مراجعه ثبت شده، ۱۶۲ نفر به دلیل شدت علائم در مراکز درمانی بستری و هزار و ۵۰۳ نفر نیز پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی ترخیص شدند.
وی با تشریح آمار مراجعهکنندگان افزود: بیشترین مراجعات مربوط به بیماران دارای مشکلات تنفسی بوده به گونهای که ۸۳۸ نفر با عوارض تنفسی ناشی از گرد و غبار به مراکز درمانی مراجعه کردند. همچنین ۴۶۷ نفر با مشکلات قلبی و عروقی، ۲۴۴ نفر به دلیل عوارض چشمی و ۷۴ نفر نیز بر اثر حوادث ترافیکی ناشی از کاهش میدان دید در زمان وقوع طوفان تحت درمان قرار گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با اشاره به تداوم وزش بادهای شدید و وقوع ریزگردها در منطقه سیستان، از شهروندان خواست توصیههای بهداشتی را برای کاهش اثرات این پدیده جدی بگیرند.
وی تأکید کرد: افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای از جمله بیماران مبتلا به آسم، آلرژی، بیماریهای مزمن ریوی و قلبی و عروقی، همچنین کودکان، سالمندان و جانبازان شیمیایی باید تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند و در معرض هوای آلوده قرار نگیرند.
شهدادی ادامه داد: بیماران دارای بیماریهای زمینهای باید داروهای خود را مطابق تجویز پزشک مصرف کنند و در صورت بروز یا تشدید علائم تنفسی، بدون تأخیر به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی با توصیه به ماندن در منزل هنگام وقوع طوفان گفت: شهروندان در زمان افزایش غلظت گرد و غبار، درها و پنجرههای منازل را بسته نگه دارند، سیستمهای تهویه و وسایل سرمایشی را به طور مرتب تمیز کنند و از انجام فعالیتهای غیرضروری در فضای باز بپرهیزند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: در صورت ضرورت حضور در فضای آزاد، استفاده از ماسکهای استاندارد ضروری است و اگر ماسک در دسترس نبود، میتوان به طور موقت از دستمال مرطوب برای پوشاندن دهان و بینی استفاده کرد.
وی همچنین بر مصرف بیشتر مایعات، آب، سبزیجات تازه و لبنیات کمچرب، پرهیز از مصرف غذاهای چرب و شستوشوی مکرر بینی و دهان برای کاهش اثرات ناشی از ریزگردها تأکید کرد.
شهدادی با اشاره به کاهش شدید میدان دید در زمان وقوع طوفانهای گرد و غبار اظهار داشت: شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت اجبار به رانندگی، با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و در صورت تشدید طوفان، خودرو را در مکانی امن متوقف کنند.
وی امیدواری کرد با رعایت توصیههای بهداشتی و همکاری شهروندان، از افزایش عوارض ناشی از گرد و خاک و مراجعات به مراکز درمانی در منطقه سیستان جلوگیری شود.