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سه شهر خوزستان هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفتند

سه شهر خوزستان هدف پرتابه‌های دشمن قرار گرفتند
کد خبر : 1811918
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های دشمن به شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان خبر داد و گفت: جزئیات این حادثه، آمار احتمالی مجروحان و خسارات پس از بررسی و جمع‌بندی اطلاعات از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی روز یکشنبه اظهار کرد: شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم و اخبار تکمیلی، آمار احتمالی مجروحان و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تییدنشده توجه نکنند.

حیاتی خاطرنشان کرد: به محض تکمیل بررسی‌ها و دریافت گزارش‌های رسمی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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