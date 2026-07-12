سه شهر خوزستان هدف پرتابههای دشمن قرار گرفتند
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابههای دشمن به شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان خبر داد و گفت: جزئیات این حادثه، آمار احتمالی مجروحان و خسارات پس از بررسی و جمعبندی اطلاعات از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی روز یکشنبه اظهار کرد: شهرهای هندیجان، ماهشهر و آبادان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در حال بررسی ابعاد این حادثه هستیم و اخبار تکمیلی، آمار احتمالی مجروحان و سایر جزئیات متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم پرهیز از انتشار شایعات، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفا از مراجع رسمی و رسانههای معتبر دنبال کنند و به اخبار غیررسمی و تییدنشده توجه نکنند.
حیاتی خاطرنشان کرد: به محض تکمیل بررسیها و دریافت گزارشهای رسمی، اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع ذیصلاح اطلاعرسانی خواهد شد.