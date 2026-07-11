رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:
مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» تا ۲۹ تیر تمدید شد
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین از تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» تا ۲۹ تیرماه خبر داد و گفت: این فرصت با هدف افزایش مشارکت فعالان رسانهای و فراهم شدن امکان تکمیل و ارتقای آثار تمدید شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد رسانهای «جنگ رمضان» اظهار کرد: با توجه به استقبال خبرنگاران، روزنامهنگاران و فعالان رسانهای از این رویداد، مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۹ تیرماه تمدید شد.
وی افزود: این تصمیم با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای تکمیل فرآیند تولید آثار، افزایش مشارکت اصحاب رسانه و ارتقای سطح کیفی آثار ارسالی اتخاذ شده است.
رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه رویداد رسانهای «جنگ رمضان» بستری برای شناسایی و معرفی ظرفیتهای حرفهای فعالان رسانهای است، تصریح کرد: این رویداد با محوریت تولید محتوای اثرگذار در حوزه ارزشهای فرهنگی، اجتماعی و معنوی برگزار میشود و میتواند زمینهساز ارائه آثار خلاقانه و حرفهای از سوی اصحاب رسانه باشد.
جعفری از خبرنگاران، روزنامهنگاران، عکاسان خبری، تولیدکنندگان محتوا و سایر فعالان رسانهای دعوت کرد از فرصت تمدید شده استفاده کرده و با مراجعه به سامانه رسمی رویداد، نسبت به ثبتنام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده فعالان رسانهای، این رویداد به بستری برای تقویت جریان تولید محتوای فاخر و معرفی توانمندیهای رسانهای استان و کشور تبدیل شود.