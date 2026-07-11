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رئیس خانه مطبوعات استان قزوین:

مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» تا ۲۹ تیر تمدید شد

مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» تا ۲۹ تیر تمدید شد
کد خبر : 1811724
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رئیس خانه مطبوعات استان قزوین از تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» تا ۲۹ تیرماه خبر داد و گفت: این فرصت با هدف افزایش مشارکت فعالان رسانه‌ای و فراهم شدن امکان تکمیل و ارتقای آثار تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام تمدید مهلت ارسال آثار به رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» اظهار کرد: با توجه به استقبال خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از این رویداد، مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۲۹ تیرماه تمدید شد.

وی افزود: این تصمیم با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای تکمیل فرآیند تولید آثار، افزایش مشارکت اصحاب رسانه و ارتقای سطح کیفی آثار ارسالی اتخاذ شده است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین با بیان اینکه رویداد رسانه‌ای «جنگ رمضان» بستری برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های حرفه‌ای فعالان رسانه‌ای است، تصریح کرد: این رویداد با محوریت تولید محتوای اثرگذار در حوزه ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی برگزار می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز ارائه آثار خلاقانه و حرفه‌ای از سوی اصحاب رسانه باشد.

جعفری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، عکاسان خبری، تولیدکنندگان محتوا و سایر فعالان رسانه‌ای دعوت کرد از فرصت تمدید شده استفاده کرده و با مراجعه به سامانه رسمی رویداد، نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده فعالان رسانه‌ای، این رویداد به بستری برای تقویت جریان تولید محتوای فاخر و معرفی توانمندی‌های رسانه‌ای استان و کشور تبدیل شود.

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