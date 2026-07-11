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آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۴ طبقه در اصفهان؛ ۸ نفر نجات یافتند

آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۴ طبقه در اصفهان؛ ۸ نفر نجات یافتند
کد خبر : 1811683
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از آتش‌سوزی در منزل مسکونی ۴ طبقه در اصفهان خبر داد و گفت: هشت نفر در این حادثه نجات یافتند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مجتبی دهقانی با اشاره به حادثه آتش سوزی در منزل مسکونی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۲۳ و ۴۸ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در پارکینگ منفی یک، یک مجتمع مسکونی چهار طبقه واقع در خیابان کوالالامپور اتفاق افتاد، تصریح کرد: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های شماره ۱ و ۱۴ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اضافه کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند که آتش‌سوزی در بخش پارکینگ منفی یک مجتمع رخ داده و دود غلیظ ناشی از حریق، راه‌پله‌ها و بخش‌های مختلف ساختمان را فرا گرفته است که این شرایط، خروج ساکنان را با مخاطره جدی مواجه کرده بود.

وی با تاکید بر اینکه نیروهای عملیاتی با اجرای هم‌زمان عملیات اطفای حریق، جست‌وجو و نجات، موفق شدند هشت نفر از ساکنان مجتمع را که در میان دود گرفتار شده بودند، به محل امن منتقل کنند و از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان و بروز خسارات بیشتر جلوگیری کنند، ابراز کرد: پس از مهار کامل حریق، عملیات تخلیه دود، لکه‌گیری، بررسی واحدهای مجتمع از نظر وجود خطرات احتمالی و اطمینان از ایمنی کامل ساختمان توسط آتش‌نشانان انجام شد و محل حادثه پس از پایان عملیات، ایمن‌سازی و تحویل ساکنان شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از شهروندان درخواست می‌کند با رعایت اصول ایمنی، نگهداری صحیح وسایل و تجهیزات برقی و همچنین حفظ مسیرهای خروج اضطراری در مجتمع‌های مسکونی، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی ایفا کنند.

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