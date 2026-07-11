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مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های آب منطقه‌ای خبر داد:

لایروبی و آزادسازی و ساماندهی 20 کیلومتر از رودخانه‌های استان مرکزی

لایروبی و آزادسازی و ساماندهی 20 کیلومتر از رودخانه‌های استان مرکزی
کد خبر : 1811681
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مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به تداوم اجرای عملیات لایروبی، آزادسازی و ساماندهی رودخانه‌های استان اشاره کرده و گفت: از ابتدای اجرای این طرح‌ها تاکنون، حدود 20 کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی، آزادسازی و ساماندهی شدند.

به گزارش ایلنا، میترا جودکی به اهدافی که طرح‌های مذکور پیگیری می‌کند اشاره داشته و در این رابطه افزود: این طرح‌ها با هدف کاهش مخاطرات سیلاب، افزایش ظرفیت عبور آب و صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها و با صرف اعتبار 28 میلیارد ریال اعتبار اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در راستای اجرای برنامه‌های مدیریت و پیشگیری از مخاطرات سیلاب انجام می‌شود. آزادسازی تصرفات، رفع موانع موجود در مسیر جریان آب، افزایش ظرفیت عبور سیلاب و تثبیت عرض بستر رودخانه‌ها از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح‌ها است.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای مرکزی به اقدامات انجام شده اشاره کرده و اظهار داشت: عملیات لایروبی رودخانه‌های امان‌آباد و دولت‌آباد شهرستان اراک و عملیات آزادسازی و لایروبی رودخانه‌های کرهرود، لعل‌بار و امیرآباد با موفقیت انجام شده است.

جودکی تصریح کرد: لایروبی و ساماندهی رودخانه قورچی‌باشی در شهرستان خمین در دست اجرا قرار دارد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، عملیات اجرایی رودخانه‌های هلی‌سیجان، مرلان، خسروبیگ در شهرستان کمیجان و علی‌قورچی در شهرستان شازند به زودی آغاز خواهد شد.

وی به دستاوردهای اجرای این طرح‌ها اشاره کرده و بیان داشت: اجرای عملیات لایروبی، آزادسازی و ساماندهی رودخانه‌های استان مرکزی نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب، جلوگیری از آب‌گرفتگی اراضی مجاور و صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها ایفا می‌کند.

مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای مرکزی تأکید کرد: این شرکت با اولویت‌بندی رودخانه‌های دارای ریسک بالای وقوع سیلاب، اجرای این عملیات را در سطح استان ادامه خواهد داد تا ضمن افزایش ایمنی، از خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب جلوگیری شود.

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