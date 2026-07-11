احکام سنگین تعزیرات برای متخلفان ارزی و قاچاق در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صمد حضرتی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: در یکی از مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده، پرونده عدم ایفای تعهد ارزی به میزان ۱۷۹ هزار یورو به ارزش ۷۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی تبریز بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک و اخذ دفاعیات متهم، شعبه تخلف را محرز دانست و علاوه بر صدور حکم اعاده عین ارز به صندوق دولت و ممنوعیت یک‌ساله فعالیت تجاری، متخلف را به پرداخت ۱۴۴ میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این پرونده با شکایت بانک عامل تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود، ادامه داد: رسیدگی قاطع به تخلفات ارزی با هدف صیانت از منابع ارزی کشور در اولویت تعزیرات قرار دارد.

حضرتی همچنین از صدور حکم در یک پرونده قاچاق خودرو در شهرستان جلفا خبر داد و گفت: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی جلفا به پرونده خارج نکردن یک دستگاه خودروی سواری مرسدس‌بنز S500 به ارزش ۱۹۳ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال در مهلت مقرر قانونی رسیدگی کرد.

وی تصریح کرد: شعبه با احراز تخلف، متهم را با احتساب ارزش خودرو به عنوان کالای از دست رفته، به پرداخت ۷۷۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال جزای نقدی، معادل چهار برابر ارزش کالا، محکوم کرد.

به گفته حضرتی، این پرونده با گزارش مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک جلفا به تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در ادامه از رسیدگی به یک پرونده قاچاق موتورسیکلت در عجب‌شیر خبر داد و اظهار کرد: شعبه بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان، پرونده نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت سوزوکی ۱۳۰۰ سی‌سی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال را بررسی کرد.

وی افزود: با احراز تخلف، شعبه ضمن صدور حکم ضبط موتورسیکلت، مالک آن را به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حضرتی خاطرنشان کرد: این پرونده نیز پس از کشف موتورسیکلت قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهی از یک واحد مسکونی در عجب‌شیر و ارسال گزارش، در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

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