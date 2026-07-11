به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان با انتقاد از طولانی شدن فرآیندهای اداری گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران با اشتیاق و انگیزه بالا برای ایجاد اشتغال و تولید درآمد به استان مراجعه می‌کنند، اما در برخی موارد در طول مسیر در بوروکراسی‌های اداری گرفتار شده‌اند.

وی اضافه کرد: بنابراین این کاغذبازی‌ها و بروکسرای اداری باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران دلسرد می‌شوند؛ وظیفه ما در مدیریت استان، رفع این موانع و تسهیل‌گری حداکثری برای ورود سرمایه‌گذاران است.

رئیس کارگروه صادرات استان با تأکید بر حمایت ویژه از صنایع تبدیلی در استان گفت: صنایع تبدیلی ارزش‌افزوده بالایی برای اقتصاد استان به همراه دارند و باید از سرمایه‌گذاران این حوزه به طور جدی حمایت شود. متقاضیان سرمایه‌گذاری در قزوین زیاد هستند، اما باید روند پاسخگویی و صدور مجوزها به گونه‌ای اصلاح شود که سرمایه‌گذار زمان را از دست ندهد.

نوذری با اشاره به پروژه‌های کلیدی استان بیان کرد: منطقه ویژه اقتصادی تاکستان یک ظرفیت بزرگ برای توسعه صادرات استان است که باید هرچه سریع‌تر فرآیندهای قانونی آن طی شده و به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی همچنین با اشاره به تصویب پارک لجستیک کشاورزی ادامه داد: این پارک یک فرصت طلایی برای ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی استان است. اکنون باید با شناسایی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند، این طرح را به مرحله اجرا برسانیم تا محصولات کشاورزی استان با برند و کیفیت مطلوب به بازارهای هدف صادر شود.

استاندار قزوین در ادامه صحبت‌های خود از سفر قریب‌الوقوع هیئت تجاری استان به روسیه خبر داد و گفت: این سفر با هدف گشایش بازارهای جدید و ارتقای تبادلات بین‌المللی انجام می‌شود که دستاورد آن امضای دو تفاهم‌نامه کلیدی است.

نوذری افزود: تفاهم‌نامه نخست در سطح استانداران با رویکرد دیپلماتیک و معرفی ظرفیت‌های دوجانبه منعقد می‌شود. تفاهم‌نامه دوم نیز تخصصی بوده و حوزه‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و گردشگری را برای توسعه روابط بخش خصوصی هدف‌گذاری کرده است.

وی اولیانوفسک را مقصد این سفر و قطب صنعتی و خودروسازی روسیه خواند و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای این استان در تولید غلات و نهاده‌های دامی، اولیانوفسک شریک راهبردی قزوین خواهد بود. هدف ما، تسهیل واردات نهاده و در مقابل، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان است.

رئیس کارگروه صادرات استان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم تولیدی در قزوین، بر لزوم تغییر رویکردها از بازارهای داخلی به سمت بازارهای هدف جهانی تأکید کرد و گفت: پتانسیل‌های بی‌نظیر استان در حوزه‌های شوینده، شیشه، کاشی و سرامیک باید مورد توجه قرار گیرد.

نوذری اضافه کرد: تولیدات ما در این بخش‌ها به دلیل برخورداری از استانداردهای کیفی بالا مزیت رقابتی قابل‌توجهی در سطح بین‌المللی دارند. ما باید با تکیه بر این نقاط قوت، سهم صادرات خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهیم.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی، بر اهمیت برگزاری میز تخصصی شوینده در استان تاکید کرد و گفت: هدف از تشکیل این میز، احصای دقیق چالش‌های این صنعت و تدوین راهکارهای عملیاتی جهت گشایش بازارهای جدید و افزایش سهم صادراتی استان است.

استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: توسعه صادرات، موتور محرک تولید و ایجاد اشتغال پایدار است و قزوین باید به جایگاه شایسته خود در تجارت جهانی دست یابد.

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