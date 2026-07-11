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شهروند ایلامی سفال‌های عصر آهن را به گنجینه ملی اهدا کرد

شهروند ایلامی سفال‌های عصر آهن را به گنجینه ملی اهدا کرد
کد خبر : 1811627
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شهروند فرهنگ‌دوست اهل شهرستان چوار، سه قطعه سفال بی‌نظیر تاریخی مربوط به عصر آهن با پیشینه بیش از سه هزار سال را برای نگهداری و پژوهش‌های باستان‌شناسی به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام اهدا کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام روز شنبه در گفت و گویی با اعلام این خبر اظهار کرد: این مجموعه ارزشمند و بی‌همتا شامل یک قطعه قوری سفالی، یک قطعه کاسه سفالی و یک قطعه ساغر سفالی است که در بررسی‌های آغازین کارشناسان باستان‌شناسی، اصالت و پیشینه آن‌ها تایید شده است.

فرزاد شریفی با بیان این که هر سه آثار متعلق به دوره عصر آهن هستند، افزود: این سفالینه‌های سه‌هزارساله به سبب قدمت، شکل ساخت و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، دارای ارزش پژوهشی بسیار بالایی هستند و تاکنون نمونه مشابهی از آن‌ها در گنجینه آثار باستانی و میراث فرهنگی ایلام دیده نشده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، این کار را نمونه‌ای برجسته و ارزشمند از مشارکت مردمی در پاسداری از میراث فرهنگی دانست و تاکید کرد: نقش تک‌تک شهروندان در حفظ و پاسداری از آثار تاریخی و هویت فرهنگی کشور بسیار تعیین‌کننده است و اقدام این شهروند گامی مؤثر در صیانت از تمدن ایران اسلامی به شمار می‌رود.

شریفی با قدردانی ویژه از این ایلامی فرهنگ‌ دوست یادآور شد: این آثار پس از مستندنگاری، ثبت ملی و انجام بررسی‌های دقیق‌تر، بر پایه ضوابط در مخزن‌های امن میراث فرهنگی نگهداری می‌شوند و برای پژوهش‌های تخصصی در دسترس کارشناسان قرار خواهند گرفت.

وی از همه شهروندان و دوستداران تاریخ و فرهنگ ایلام خواست در صورت دیدن یا در اختیار داشتن اشیای تاریخی از هرگونه خرید، فروش یا جابه‌جایی غیرقانونی بپرهیزند و موضوع را به یگان حفاظت این اداره‌کل اطلاع دهند تا زمینه صیانت از میراث فرهنگی و انتقال این گنجینه‌ها به نسل‌های آینده فراهم شود.

بر پایه داده‌های رسمی، تاکنون سه هزار اثر تاریخی در استان ایلام شناسایی شده که از این شمار، ۹۶۳ اثر در سیاهه آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

از مجموع آثار ثبت شده استان، ۷۷۷ مورد تاریخی و بقیه شامل آثار طبیعی، یادمان‌های دفاع مقدس، آثار منقول و ناملموس است.

همچنین در سه سال گذشته ۶۱ اثر جدید شامل ۱۰ اثر تاریخی، ۱۶ اثر طبیعی، سه یادمان دفاع مقدس، ۱۰ اثر منقول و ۲۲ اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

اکنون نیز بیش از پنج هزار شی تاریخی در گنجینه‌ها و مرکزهای میراث فرهنگی استان ایلام با شرایط استاندارد نگهداری می‌شود.

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